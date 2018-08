CCOO denuncia a 11 constructoras de Málaga por incumplir el horario de verano

El sindicato CCOO en Andalucía ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a un total de 51 empresas del sector de la construcción en la comunidad por realizar obras fuera del horario intensivo de verano implantado para evitar las horas de más calor. De ellas, 11 empresas son de Málaga.

El secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO-A, Antonio Salazar, lamentó que haya empresas que "se descuelgan" del horario pactado "solamente para no cumplir el horario de la jornada intensiva" y recordó que hay alrededor de 220.000 trabajadores en este sector en la región. Salazar insistió en que "la solución es cumplir lo que se pacte" y criticó que desde las administraciones no se haya hecho algo para cambiar las irregularidades que se cometen. "Creo que la vida de una persona está antes de que haya que echar equis horas o no. Se les pedirá a los trabajadores echar esas horas en función de si se pone en peligro o no la vida de una persona por un golpe de calor", añadió.

Salazar aseguró que el sindicato está viendo fórmulas jurídicas "para que esto no pase" y que las empresas no puedan "descolgarse" del horario que acuerdan para evitar sanciones, una práctica que, según detalló, se posibilitó con la nueva reforma laboral. Preguntado por el tipo de empresas que incumplen la jornada intensiva, afirmó que "es más fácil que la jornada se cumpla en empresas que tienen cierta enjundia, entre 100 y 200 trabajadores", mientras que el incumplimiento se ve en obras de menor repercusión". La jornada intensiva de verano reduce la jornada de un día normal de ocho a siete horas y las fechas varían en cada provincia. En Málaga empezó el 9 de julio y finaliza hoy.