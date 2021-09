CCOO "rechaza" el plan para los centros de salud de Málaga y UGT exige un aumento de plantilla

El plan del SAS sobre la atención en los centros de salud ahora que se va recuperando la normalidad previa a la pandemia tampoco satisface a CCOO y UGT. Ambos sindicatos reprochan al Servicio Andaluz de Salud la falta de negociación, estiman que requiere un incremento de plantilla y critican el olvido de otras categorías más allá de las de enfermeros y médicos.

CCOO ha mostrado su "rechazo total" al Plan Estratégico de Atención Primaria 2020-2022 ya que, asegura, "comienza aportando una serie de datos que no coinciden con la percepción de sobresaturación que actualmente vive la atención primaria". Además, CCOO ha indicado en un comunicado que su "rechazo" se fundamenta en una serie de "cuestiones muy graves" que "atentan contra la participación y los derechos laborales de los profesionales". Así, han denunciado que en este plan "no se ha llevado a cabo ningún tipo de negociación", para añadir que el sindicato "elaboró y presentó 150 medidas para la mejora de la atención primaria y no existe constancia de que se haya recogido en el documento".

Han señalado, igualmente, que el análisis de la situación que plasma el texto "dista enormemente de la realidad percibida por la ciudadanía y los profesionales y sin una encuesta de satisfacción que la avale", algo que CCOO "considera imprescindible".

Por otro lado, han advertido que en el plan "no están recogidas propuestas que afecten a todos los profesionales del ámbito de la atención primaria" sino que "está hecho exclusivamente para médicos y enfermeros con el abandono del resto de categorías profesionales". "Esto nos parece un agravio", han apostillado.

Por su parte, UGT exigió al SAS que la nueva apuesta por la atención primaria se haga "contando con todas y cada una de las categorías que conforman los equipos básicos de atención primaria" y "no solo con el aumento de médicos y enfermeros".

El sindicato ha manifestado en un comunicado que "el personal de gestión y servicios está desbordado y sin poder atender las millones de consultas, presenciales y telefónicas de más que se están produciendo en los centros de salud" y ha asegurado que ello "provoca situaciones de estrés e incluso riesgo físico para estos trabajadores".

Igualmente, desde UGT-A ha pedido "un aumento de trabajadores sociales, llegando a un mínimo de uno por zona básica de salud, que facilite una atención específica y personal de los miles de ciudadanos que solicitan su experiencia y capacidad resolutiva".

Por otro lado, el sindicato ha señalado que "hay que hacer realidad la implantación de Podología en atención primaria con una plantilla que consiga resolver las necesidades específicas y que ahora mismo recaen sobre médicos y enfermeros".

Desde UGT-A han considerado "más que necesario" que la figura del psicólogo generalista exista en atención primaria, con lo que la atención a problemas de salud mental "tendría un eslabón más en el ámbito de la prevención y evitaría consultas a otros ámbitos más especializados y reduciría el consumo de psicofármacos".

Por último, han subrayado "que no se olviden de aumentar la plantilla de técnicos en cuidados de enfermería y técnicos especialistas cuya presencia en los centros de salud es paupérrima, a pesar de que sus funciones son tan esenciales como el resto de profesionales que conforman los equipos multidisciplinares de la atención primaria".