Carta a Sus Majestades de Oriente

EL tercer hospital; la asimilación de la Plaza María Guerrero en la Plaza de la Merced una vez que se derribe la manzana del Astoria, con un bonito jardín, sombra en la que fresquear, bancos en los que sentarse, suelo en el que jugar y alguna fuente en la que beber; ya que estamos, un nuevo firme en toda la plaza y el cierre completo al tráfico rodado, patinetes incluidos; venga, va: la peatonalización de la calle Victoria; el Metro aéreo en plan Blade Runner hasta el Hospital Civil; un parque con patos en Carranque; un parque urbano en los terrenos de Repsol; un museo de la ciencia con un observatorio astronómico; un puesto de buñuelos en el área reservada al rascacielos del Puerto; la construcción del Auditorio concebido por los arquitectos Federico Soriano y Agustín Benedicto en el Muelle de San Andrés; la interpretación en el Auditorio de la Sinfonía de los mil de Mahler a cargo de la Orquesta Filarmónica de Málaga; una cena en El Pimpi a tutiplén con Juan Cassá; una partida de ajedrez con Carlos Álvarez; el pregón de la Feria autografiado por Pablo Aranda; el penúltimo chiste de Chiquito; la revolución en abril; un tobogán acuático en Mundo Nuevo; un chalet adosado en la Cala del Moral; dos entradas para Isla Mágica; un cómic de Batman; una tecnocasa en Lagunillas con un grafiti en la fachada en el que pueda leerse: El infierno son los otros; el certificado de ingreso en el Colegio Internacional de Patafísica; dos clases de guitarra con Robert Fripp; un ukelele de cinco cuerdas; un pacto de gobierno con UPyD; una convidá de sopas perotas con Quim Torra; un cine en La Trinidad; un pregón a Jesús Cautivo; una taza de té en la casa de Ludwig Wittgenstein; una muestra de ADN del Papa Juan Pablo I; un encuentro en la tercera fase; la Capitalidad Europea de la Cultura en 2026; un rosario de Fátima dedicado por Eduardo Zorrilla; el reingreso de Plutón a la liga planetaria del Sistema Solar; un manuscrito perdido de Philip K. Dick; que me toque el gordo; una solución para el Gualdamedina y su ejecución inmediata; un parque ornitológico en el Cerro del Villar; un bingo en el edificio de Correos; una planta de helipuertos en el PTA; un parking público en Fuente Olletas; un collar de conchas marinas; la ola del Melillero; un lote de productos de Sabor a Málaga firmado por Elías Bendodo; una conferencia de Michelle Obama sobre liberalismo económico en La Térmica; la aplicación estricta de la normativa sobre ruidos en el centro histórico; la repoblación del centro histórico; la transformación de La Goleta en un barrio universitario, cultural y artístico; un mercadillo de artesanía en Carretería; una Universidad Católica en Los Asperones; un campeonato mundial de arte urbano en el Soho, con modelos disfrazados de Winnie the Pooh que entreguen los premios a los ganadores en el podium; la paz en Oriente Próximo; un puesto de castañas en el Cerro Coronado; un asador de carnes dirigido por Dani García en la antigua prisión provincial de la Cruz de Humilladero; un desayuno en el Isamoa con Patti Smith; un certamen de malagueñas de fiesta en la plaza de toros; una capea con Jesulín de Ubrique en el Teatro Romano; una barbacoa en el Museo de Málaga; un puesto de macarons en el Centro Pompidou; una pulserita con los colores de la bandera de Mozambique; una partida de bolos con Vladimir Putin en el Museo Ruso; un nuevo himno a la Virgen del Carmen; una canción de Javier Ojeda; la representación del Infierno de Dante en las obras del Metro en la Alameda; la puerta mágica de Doraemon; la promesa firme de que no volverá a aparecer ninguna otra película de Orson Welles incompleta, esbozada ni a medio hacer; una ensalada malagueña en un sushi bar; un concierto de Caetano Veloso en el Teatro Cervantes; un concierto de Silvio Rodríguez en el Cementerio de San Rafael; un festival flamenco en la Estación de autobuses; un aeropuerto en Alhaurín El Grande; una edición original de Berlin Alexanderplatz de Alfred Döblin pero firmada por Bertolt Brecht; un viaje en el Hyperloop facturado en Antequera a mil por hora hasta Transilvania; un parque infantil en el Paseo de Reding; un centro de reproducción de elefantes asiáticos en Arraijanal; un cuadro de Henri Rousseau; una colección de robots antiguos; un homenaje a Víctor Erice en el Festival de Málaga;un disco de Nina Simone; el regreso a la Fórmula Uno de Fernando Alonso; una visita de los Reyes de España al Caminito del Rey; una pista de pádel en el Convento de la Trinidad; una suscripción a Netflix; una columna original del Templo de Artemisa; un paseo con Sócrates por los Montes de Málaga.