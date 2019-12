Sus calzoncillos por bandera

UN par de días después de la inauguración del Hotel Palacio Solecio, en pleno puente, no cabía un alma en la calle Granada. Para esto, claro, no hace falta un hotel nuevo, pero una infraestructura de este calibre siempre ayuda. En este mediodía soleado había que dárselas de tortas ya desde la Plaza de la Merced con los grupos de cruceristas, excursionistas y viajeros en general que habían venido a disfrutar del espléndido clima, el alumbrado navideño, la gastronomía local y todos los encantos que ofrece Málaga a espuertas, con generosidad y sin miramientos; apenas traspasada la linde de la Farmacia Bustamante no se podía dar un paso, así que había que armarse de paciencia o, llegado el momento, dado que no pocos turistas son expertos en la misma técnica, de codazos, con tal de burlar el embeleso masivo que cuenta por legiones al personal clavado en la acera. Allí podíamos verlo, al fin, sin la valla y ya terminada la obra, el Hotel Palacio Solecio, con su flamante fachada y sus hermosos colores, su distinguida arquitectura, los relucientes acabados de balcones y ventanas, todo nuevo y a estrenar: una invitación a entrar y hospedarse un par de noches para dejarse agasajar por el seguro cálido y atento servicio del establecimiento. Había, además, boda en Santiago, y una breve y llamativa alfombra verde conectaba a través de la calle los accesos de ambos edificios, con un toque de distinción a la hora de guiar a los invitados del uno al otro. En fin, el hotel es sin duda uno de esos lugares con encanto a los que te quedas admirando un buen rato, en cualquier ciudad del mundo: una propuesta para viajeros digno de una urbe de la proyección y ambición de Málaga. Al torcer la esquina se encuentra el acceso directo al restaurante, regentado por José Carlos García, que invita igualmente a entrar y dejarse llevar por los mayores tesoros para los sentidos, la iluminación perfecta, el acabado sobresaliente, la impresión ciertamente palaciega. Estábamos ya en la Plaza de la Judería, punto sensible en Málaga donde los haya por su cómputo memorialístico y la mucha identidad acumulada: todos los malagueños venimos, en mayor o menor grado, de aquí; de los judíos, musulmanes y cristianos que por aquí pasaron, ya fuese en tiempos de tolerancia o de batalla. En este tramo la afluencia era aún mayor y seguía sin haber forma de dar un paso detrás de otro con ciertas garantías, pero daba igual: mirábamos la imponente hechura del palacio, o del hotel, o de ambos asimilados en la misma construcción, y encontramos algo que no debía estar ahí. Algo que observamos con atención para asegurarnos de que se trataba de aquello que parecía ser; y sí, vaya si lo era. Un cliente del hotel había dejado colgadas en el balcón de su habitación, en la primera planta, a escasos metros de donde estábamos y de todo el gentío que pasaba, dos prendas deportivas y junto ellas, flamantes, negros, puestos a secar, unos calzoncillos. En la calle Granada, frente a la Plaza de la Judería. Comprobábamos que no éramos los únicos: otros cuantos a nuestro alrededor, nativos y turistas, habían advertido la presencia de la ropa interior y comentaban la jugada, entre incrédulos, alucinados y partidos de la risa.

No es difícil imaginar al nota capaz de dejarse los gayumbos ahí, en semejante enclave

Unos segundos después, un empleado del hotel, con su traje corporativo y su distinción nominal en la solapa, abrió la puerta del balcón e introdujo rápidamente aquellas prendas, incluidos los calzoncillos, en el interior de la habitación. El espectáculo había terminado y seguramente no había durado mucho más de algunos minutos dada la celeridad del personal del hotel. Imagino que debe ser harto frustrante vestir de largo un establecimiento como éste y encontrar dos días después que los clientes, que no siempre tienen razón, hacen semejante uso de sus instalaciones. Y tampoco es difícil imaginar al nota capaz de dejarse los gayumbos colgados ahí, en un enclave histórico y patrimonial como el susodicho: alguien tan pobre que, seguramente, sólo tendrá dinero, con la sensibilidad de un protozoo y el alma de un clavo. Alguien que cree que todo es piscina, que la calle es una barra libre a su disposición, para cuyo santo capricho da lo mismo una ciudad trimilenaria que una urbanización construida ayer. Esa clase de persona de la que diría Lou Reed: “Cualquier día verá la playa llena de ratas y se quejará de que no puede bañarse”. Y sí, es injusto ver un hotel así, recién abierto, con tanto esfuerzo detrás, en manos de esta gente. Pero no menos triste es constatar que, por mucho que los responsables del ramo se pongan muy serios cuando hablan de turismo de calidad, lo que somos capaces de atraer es esto. Eso sí, luego ves monumentos invadidos por las terrazas o BIC patrimoniales convertidos en soporte para publicidad lumínica, piensas en los calzoncillos y admites que, tal vez, tenemos el turismo que merecemos. Ni más, ni menos.