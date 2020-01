Los vecinos de Campanillas estallan contra los políticos en presencia de Arrimadas

La indignación de los vecinos de Campanillas ha estallado en la tarde de este domingo. Se sienten abandonados tras haber sufrido una riada que anegó sus viviendas y sepultó o arrastró sus coches. La chispa saltó cuando llegó a la barriada la líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Entonces, los vecinos aprovecharon para expresarle su malestar con el comportamiento de los políticos frente a su situación.

Un residente se quejó sin pelos en la lengua ante la representante de Cs. "Ayer el alcalde vino y ¿sabes qué hizo? Medallita, vuelta y a los Goya. Estamos indignados", le espetó. "Para eso los votamos, son nuestros representantes, pero hay que arrimar el hombro, noche y día en estos casos, porque es lo que hay que hacer y olvidarnos de los Goya, que eso no es lo que importa. Lo que importa son unos vecinos que estamos arruinados. Estamos llamando a Limasa porque hay calles comidas de mierda", le reprochó.

Otro vecino corroboró el enfado de los damnificados: "No tenemos nada. No tenemos coches, no tenemos casa. Nuestros niños están con nuestras familias. Mi niño está con mi madre". Muchos afectados han enviado a sus hijos con los familiares dado que sus casas no están aún habitables.