“Hay dos veces más muertes por suicidios que por accidentes de tráfico”

El Área de Formación del Colegio de Médicos de Málaga organizó el pasado 31 de marzo el taller Prevención de la conducta suicida: detección y manejo precoz coordinado por el psiquiatra Carlos Gómez Sánchez-Lafuente. El especialista destaca que todos pueden hacer algo para prevenirlo y lanza el mensaje a las personas que estén rumiando esas ideas, de que pidan ayuda porque en los centros sanitarios hay profesionales para asistirles.

–Durante mucho tiempo, la recomendación a la prensa era no hablar de suicidio por un posible efecto contagio. Ahora eso ha cambiado ¿Por qué?

–Porque nos hemos dado cuenta de que parte del problema es que no informamos bien sobre el suicidio. Si hablamos desde un punto de vista peyorativo o glorificándolo… A veces los periodistas se refieren a una estrella de rock o a grandes actores que se suicidaron y parecen que es como una leyenda. Si los periodistas informan con rigor y claridad, ayuda a visibilizar el problema.

–¿Aumenta el suicidio?

–Sí. El suicidio está aumentando en todos los tramos de edad, pero especialmente en menores de 30 años, en ambos sexos; pero sobre todo en las mujeres. Antes había una relación de tres hombres por cada mujer, ahora eso está tendiendo a la igualdad; aunque todavía hay más hombres [que lo sufren].

–¿Este aumento tiene que ver con la pandemia y su incertidumbre o venía de más atrás?

–Desde más atrás ya se estaba visualizando un incremento progresivo. Con la primera ola de la pandemia hubo una disminución, en los tres primeros meses. Sin embargo, justo después se ha disparado. En el año 2021, el suicidio en adolescentes y menores de 25 años está completamente disparado.

–Creo que hay más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico. Digo para que se dimensione el problema.

–Sí, muchísimas más. El suicidio es la primera causa de muerte no natural, no atribuible a una enfermedad. Hay siete veces más muertes por suicidio que por violencia de género y entre una y media y dos veces más muertes que por accidente de tráfico. Depende del año, porque en la pandemia se redujeron mucho las muertes por accidente de tráfico y sin embargo los suicidios aumentaron.

–En resumen, que es un problema mayor que, por ejemplo, los accidentes de tráfico…

–Los dos problemas son grandes, pero el suicidio no se trata y con los accidentes de tráfico estamos constantemente con campañas de prevención. La medida más eficaz para prevenir el suicidio es formar a médicos de familia. Pues el curso del Colegio de Médicos es uno de los primeros para formar a médicos de familia que se hacen en Málaga desde hace bastante tiempo.

–Es difícil ¿pero me puede dar unas pocas claves para la prevención del suicidio?

–La primera clave es no menospreciar a las personas que piden ayuda. A veces hay gente que pide ayuda y, porque está pasando por muchos problemas, la ignoramos… La segunda clave es que siempre que una persona esté pasando por un momento duro, malo o tenga una depresión, esté acompañada porque reduce tanto las ideas de suicidio como el hecho de suicidarse. No todas las personas que se suicidan tienen un trastorno mental. Hay gente que se suicida por hay condiciones sociales, económicas y demás que hacen que esté en muy mala situación; con lo cual es responsabilidad de todos mejorar esa situación. A mí me gusta el slogan de que todos podemos aportar en el suicidio. El arquitecto poniendo más barreras en los puentes; el periodista informando de manera más respetuosa; los profesores detectando los problemas de los alumnos… Cualquiera puede aportar.

–¿Cuáles son las señales más habituales de peligro?

–Gente que tiene cambios repentinos de conducta o pasa de ser una persona con un estado de ánimo normal a estar muy triste. O personas que estén pasando por momentos estresantes en su vida, como gente que tenga problemas laborales, económicos, de pareja… Tienen más riesgo de suicidio. Por supuesto gente que verbalice la idea de querer morir o de suicidarse; que son de máximo riesgo. Y también el grupo de gente vulnerable, que está en condiciones de vivienda muy malas...

–¿Hay un perfil de una persona más proclive al suicidio?

–Actualmente no. Siempre se ha dicho que los varones ancianos serían los que más, pero eso está cambiando.

–Por que ahora dice que hay más gente joven…

–Hay que ver los próximos datos que salgan, pero parece que se ha disparado el suicidio en los adolescentes y los jóvenes. Es preocupante. Si los que se suicidan son ancianos, se tiene como la conciencia de que la vida se está terminando… Pero cuando se te suicidan niños de 16 o 18 años… es el problema.

–¿Estos tiempos de incertidumbre son más propensos al suicidio?

–Sí, siempre que hay un sufrimiento, como ocurrió con la crisis de 2008. No dentro de la pandemia, cuando estábamos todos unidos, aplaudiendo a los sanitarios. Pero después se ha visto que hay un aumento. Todos los profesionales y profesores coincidimos en que la adolescencia está pasando un momento terrible porque se ha cortado su vida durante dos años. O los que migran… Por ejemplo, los que vienen ahora de la guerra de Ucrania; también tienen un riesgo muy elevado. O gente que cambia sus condiciones de vida de manera brusca por un desastre natural.

–¿Que le aconseja a las personas con ideas suicidas, a sus familias y a la sociedad?

–A la persona que esté rumiando y tenga ideas suicidas, que pida ayuda. Que si no encuentra ayuda en su familia o en sus allegados, que vengan al hospital y nos lo cuente. En cualquier hospital estamos abiertos a eso. Para el familiar, que siempre escuche a la persona que está sufriendo o tiene ideas de suicidio; y si detecta un riesgo, que le anime a pedir ayuda. Para la sociedad, que nos concienciemos que el suicidio es un problema que nos afecta a todos. Casi todos podemos vernos afectados, bien por un familiar, un conocido o porque vemos los suicidios prácticamente a diario. Y que todos podemos hacer algo para evitarlo.

–¿Debería haber más campañas y más formación para su prevención?

–Sí, claramente.