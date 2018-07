Catalonia invierte 24 millones en un hotel de cuatro estrellas en la calle Puerta del Mar

Catalonia Hotels & Resorts ha anunciado la inversión de 24 millones de euros en la compra y reforma integral de dos edificios en el centro histórico de Málaga para convertirlos en un hotel de 4 estrellas y 72 habitaciones. Esta compra también implica la explotación de 600 metros cuadrados destinados a locales comerciales. El hotel, ubicado en el número 5 de la céntrica calle Puerta del Mar, prevé abrir sus puertas durante el año 2020. Sus instalaciones albergarán 72 habitaciones, restaurante, bar y zona de fitness.

Éste será el séptimo establecimiento de Catalonia Hotels & Resorts en Andalucía, donde ya comercializa dos hoteles en la localidad de Ronda, tres en la ciudad de Sevilla y uno inaugurado recientemente en el centro de Granada. El departamento de expansión de la compañía, liderado por Federico Holzmann, no descarta seguir estudiando oportunidades en el sur de España. "Andalucía es un mercado muy atractivo para nosotros, donde el turismo sigue en líneas ascendentes. Localidades como Córdoba, Cádiz o Marbella, donde todavía no tenemos presencia, podrían resultar interesantes para la ampliación de nuestro portafolio", señala Holzmann en un comunicado. A nivel nacional, Catalonia Hotels & Resorts tiene previsto inaugurar próximamente un establecimiento en San Sebastián y otro en Bilbao; además de las ampliaciones del sevillano Catalonia Santa Justa y del Catalonia Mirador des Port, ubicado en Menorca. Respecto al panorama europeo, la cadena se abrirá paso en el mercado italiano con la inminente apertura del Catalonia Milano Centrale, y en tierras portuguesas con un hotel en Oporto. Además, Catalonia Hotels & Resorts ampliará su presencia en el Caribe con la construcción de un nuevo resort All Includeden Riviera Maya de 5 estrellas y 434 habitaciones.