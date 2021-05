Celia Villalobos crea un equipo de 'eSports'

“Durante años siempre he estado en el foco. Críticas, burlas, reproches... Toda una vida marcada por un sólo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba. Pero, ¿sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos. Se acabó callarme. Es el momento de dar la cara. Es el momento de jugar”, con ese speech anuncia Celia Villalobos su último proyecto.

La exdiputada ha lanzado Screen Wolves, un equipo de eSports que aún permanece envuelto en incógnitas. Hasta el momento sólo hay una página web y el citado vídeo promocional en el que se ve a Villalobos manipular su teléfono móvil y dejarlo para conectarse a un ordenador con periféricos específicos para jugadores del más alto nivel. La que fuera ministra de Sanidad y Consumo bajo la presidencia de Jose María Aznar, cuestionada por este medio, ha asegurado que “aún no puede desvelar nada” al respecto de este proyecto.

En esa escena la exdiputada de Málaga por el Partido Popular parece hacer un guiño al momento en el que fue pillada jugando al Candy Crush mientras presidía la cámara en sustitución de Jesús Posada y con Rajoy orando en la tribuna.

En la página web del equipo tampoco se desvela demasiado. De momento sólo hay gorras, camisetas, mochilas y otros productos de promoción que podrán adquirirse en un futuro, el vídeo promocional y un apartado, Equipo, en el que aparece su figura rodeada de siluetas que están aún por descubrir.

“Somos la pasión que nace de cada partida, la emoción de subir de nivel. Somos la gloria de una jugada perfecta y la lección de una derrota. Ha llegado el momento de revolucionar el mundo del gaming”, anuncia el club en su página web, aunque aún no revela qué competiciones va a disputar.

De esta manera, todo apunta a que habrá un equipo más profesional de videojuegos en la provincia de Málaga, donde ya está afincado Vodafone Giants, que no hace demasiadas fechas estrenó nueva identidad visual.