Cementerios de Málaga, flores para el encuentro con los que un día se fueron

Cubos de agua, paños y flores. En cada bloque de nichos de Parcemasa, en las tumbas y columbarios, se han reunido las familias para limpiar y adornar los mármoles tras los que descansan sus seres queridos. Por tradición o por una necesidad más fuerte de conexión con los que un día se fueron, los malagueños cumplen un año más con su visita a los cementerios.

Aunque el trasiego de coches esta mañana ha sido incesante, no se han vivido los atascos de otros años por la afluencia más escalonada de visitantes. Aún así, fueron muchas las personas que han dedicado la mañana de este día festivo a acudir al camposanto.

José sujeta una sombrilla de playa para refugiarse del sol junto a María. El calor es casi tan intenso como el que han vivido durante el verano. Pero no les importa. Es el lugar donde quieren estar, donde respiran algo de paz y descanso desde que hace treinta años tuvieron la peor pérdida de todas.

Un camión cargado de bombonas de butano arrolló a un coche en el que viajaban cuatro jóvenes en enero de 1990. Murieron dos de sus ocupantes, uno de ellos su hijo José Antonio. Tenía 16 años. Todas las semanas, entre una y dos veces, el matrimonio se siente frente a la lápida y coloca cuidadosamente las flores que cultivan en su parcela de Maqueda para él.

"Cuando sufres algo así no te conformas nunca, pero esto nos ayuda, nos gusta estar aquí, aquí estoy tranquila, igual paso tres horas que medio día", explica María. El 1 de noviembre nunca falta a su cita. Para esta fecha siempre prepara algo especial y compone con esmero los múltiples adornos florales que acompañan la foto de ese joven que murió demasiado pronto.

Cerca de ellos, Herminia, de 70 años, arregla la tumba de su marido, que murió hace ya 12. "Vengo aquí cada 15 ó 20 días, me gusta tener el nicho arreglado, que no se vea abandonado", comenta. "Mi marido siempre me decía que viniera a verlo y me sentara en el banco y eso hago, era un hombre muy bueno", recuerda Herminia y comenta que una leucemia lo mató en un año.

En el día de todos los Santos, en cumpleaños y fechas señaladas Nati nunca falta a su cita con su suegra, que comparte nicho con su hija fallecida antes de nacer. Luego acude al osario, donde están los restos de su madre. "Veo esto muy triste pero hay que venir, es una necesidad, le rezo, le pongo unas flores y me supone un consuelo que no estén abandonados", dice Nati.

El ritual se mantiene, aunque sea gracias a las generaciones más mayores. El vínculo con los muertos sigue presente cada año, en cada rincón de la geografía malagueña.