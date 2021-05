Ciberataques, las reglas para una navegación segura

La ciberseguridad es el nuevo nodo de las empresas españolas. De hecho, en los últimos meses, los ciberataques a sitios web han aumentado exponencialmente e incluso un gran porcentaje de las empresas que operan a través de la red de redes, están preocupados por los ciberataques y las fake news.

En la encuesta realizada recientemente por Kaspersky, se concluye que en el segundo semestre de 2020 el 33,4% de los sistemas de control industrial fueron víctimas de ciberataques, con un incremento del 1% respecto a los primeros seis meses del año. También en este informe leemos que se han bloqueado amenazas pertenecientes a 5.365 familias diferentes de malware, con un aumento del 30% respecto al semestre enero-junio de 2020.

Por esta razón, las empresas que operan en internet deben prestar atención a este aspecto, no escatimando en gastos cuando se trata de seguridad de sus sistemas. Este es el caso en particular de los sitios que albergan comercio electrónico, que usan el certificado SSL, o Secure Socket Layer, para demostrar la confiabilidad de su sitio, o usan Threat Intelligence, capaz de brindar inteligencia procesable que condiciona a las organizaciones a detectar amenazas tanto dentro y fuera de su red.

Otro ejemplo virtuoso es el del juego online, especialmente en lo que se refiere a la plataforma Party Casino del Grupo Elektraworks. Este proveedor ofrece a los usuarios la garantía de utilizar sistemas encriptados de acuerdo con los últimos protocolos. Por esta razón, es bueno tener cuidado con los sitios web no confiables que intentan invitar a los usuarios a ingresar datos bancarios o de tarjetas de crédito.

Hablando de seguridad en línea, también es bueno seguir algunos consejos generales: en primer lugar, nunca use una sola cuenta, use siempre diferentes contraseñas e incluso diferentes nombres de usuario; también la utilización de diferentes tarjetas de crédito para limitar el acceso de los piratas informáticos; luego use un antivirus actualizado.

Desde los juegos hasta la navegación diaria, todo se basa en internet. Por ello, es bueno tener un software de protección en su PC y realizar escaneos periódicos, prestar atención a los correos electrónicos y nunca abrir archivos adjuntos de remitentes desconocidos. Poner cuidado de no compartir datos confidenciales en redes públicas es otro postulado a tener muy en cuenta.

Solo así podrás tener una experiencia online, ya sea diversión, juegos, información o un simple pasatiempo, segura y responsable. Y por tanto limitar cualquier tipo de riesgo.