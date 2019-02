Ciudadanos amenaza con bloquear las cuentas de 2019 por el caso Villas del Arenal

Los presupuestos de la ciudad de Málaga para 2019 están en suspenso por el caso Villas del Arenal. Ciudadanos, el socio de Gobierno del Partido Popular en la alcaldía, está dispuesto a romper el acuerdo de investidura si Francisco de la Torre no cumple el pacto que firmó con la formación naranja y que le permitió repetir como regidor malagueño. “Lo que hemos dicho es que si el alcalde no cumple lo que firmó con Ciudadanos para que pudiese ser alcalde en 2015 romperemos el acuerdo de investidura y eso supone, entre otras cosas, que no votemos a favor de los presupuestos de este año”, apuntó ayer el concejal Alejandro Carballo.

Este posible bloqueo de los presupuestos se llevaría a cabo si De la Torre no destituye a los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares, además del coordinador general de Urbanismo, José Cardador, en el caso de que el juez los cite a declarar en calidad de investigados por el caso Villas del Arenal. Por el momento tan sólo se han abierto diligencias. “Estamos a la espera de lo que diga el juez, a ver a quién llama como investigado y si finalmente lo hace vamos a pedir el cese de los concejales, si éste no se produce romperemos el acuerdo y eso, entre otras derivadas, supondrá que no apoyaremos los presupuestos de 2019”, agregó Carballo.

La formación naranja hizo público el pasado diciembre su predisposición a apoyar las cuentas municipales para este 2019 ya que “se habían aceptado las propuestas de Ciudadanos, íbamos a dar un sí, pero si no cumple con Cs no vamos a facilitar que se aprueben esos presupuestos, que son del equipo de gobierno aunque se hayan negociado con Ciudadanos”, reiteró el concejal.

"No pedimos otra cosa más que cumpla lo que firmó y motivó que apoyásemos su investidura como alcalde"

Así, se tendrían que prorrogar los de 2018 y cualquier proyecto de inversión se tendrían que quedar en suspenso hasta que pudieran sacar otros presupuestos. “No pedimos otra cosa más que se cumpla lo que él firmó y lo que motivó que votásemos afirmativamente para que fuese investido como alcalde”, afirmó Carballo y apuntó que “no puso tantas pegas” cuando se llegó a un acuerdo en 2015.

“Es ahora cuando empieza a hacer matizaciones de lo que él no entiende como corrupción política cuando todo el mundo entiende como corrupción”, indicó y señaló que no se les puede acusar de oportunismo porque “nosotros no somos los que hemos denunciado, la denuncia viene por la Fiscalía y es el juez el que abre diligencias ahora, los tiempos judiciales son estos, no tiene nada que ver con las elecciones”.

El alcalde estima la postura de Cs de "demagogia impresenteble"

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, consideró ayer que la reacción de Ciudadanos “no tiene lógica ninguna, no hay fundamento”, y estimó que “me parece fuera de lugar, de una demagogia impresentable, sin sentido, una falta de respeto a los derechos constitucionales que tienen los compañeros de la Corporación”. Además pidió “jugar limpio”. “Seamos coherentes, seamos lógicos y, sobre todo, seamos respetuosos con los derechos de todos y, por supuesto, en ese todos, yo incluyo a los concejales”, indicó el alcalde.

De la Torre señaló que la apertura de diligencias previas “es lo lógico que se haga a la vista de la denuncia del fiscal”, pero reiteró que “eso no supone nada más que un trabajo de un juez instructor que tiene por delante el tiempo que necesite para ver si hay materia constitutiva de delito o no”, dijo y apeló a la “presunción de inocencia”. También recordó a Cassá la diferencia entre “investigación judicial e imputación formal”.