Ciudadanos evitan un robo a unas turistas

Fue en la noche del viernes, sobre las 23:00. Dos jóvenes turistas coreanas paseaban por el entorno de la calle Córdoba. De repente, un ladrón le dio un tirón a una de ellas, le arrebató el bolso y huyó. Un hombre que paseaba por allí con su familia, al percatarse de la sustracción salió corriendo detrás del delincuente. A los pocos metros, logró darle alcance e inmovilizarlo. Le sujetó el brazo por detrás mientras lo retenía en el suelo. Su familia mientras tanto dio aviso a la Policía. En el lugar empezaron a congregarse personas. El ladrón, argumentando que le hacía daño, pretendía que el hombre le soltara el brazo. Pero éste no accedió hasta que no llegó la Policía Nacional, que apenas tardó unos cinco minutos. Eran agentes de paisano que de inmediato lo detuvieron y le pusieron las esposas. El hombre que impidió el robo de espaldas en la foto) no quiso protagonismo y siguió camino con su familia. "Hice lo que habría hecho cualquiera", dijo.