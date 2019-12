Claves para comer bien y cuidar la salud en 2020

Tras la Navidad y las fiestas en las que más comilonas hacemos del año, llega el momento de cuidarse y comenzar la nueva temporada con los propósitos más acertados, al menos en cuanto a lo que a los hábitos alimentarios se refiere. Consumir productos Bio o mantener una alimentación variada son algunos de los hábitos que ayudan a ello. No obstante, te contamos cuáles son las claves para comer bien y cuidar la salud en este nuevo año 2020.

Mantener una alimentación sana y variada

Muchas veces, no le damos a la alimentación la importancia que tiene y no tenemos en cuenta que eso puede influir de manera negativa en nuestro cuerpo, en nuestro estado de ánimo e, incluso, en la apariencia de nuestra piel. Por ello, mantener una rutina alimenticia que contenga variedad de productos es necesario para asegurarnos que ingerimos todos los nutrientes que el cuerpo necesita.

Una alimentación equilibrada y completa permite, por un lado, que nuestro cuerpo funcione con normalidad, y por otro, reduce el riesgo de padecer ciertas enfermedades, tanto a corto como a largo plazo.

El primer paso para conseguir alimentarse de manera sana es ser conscientes de lo que comemos y conocer mejor los alimentos. Esto pasa por realizar una compra exhaustiva, con conocimiento de lo que compramos, examinando las etiquetas y desechando todos aquellos productos que contengan ingredientes que perjudique nuestro organismo. ¿Cuáles son estos ingredientes? Todos aquellos que no conozcas, como los aditivos y conservantes. Es la mejor manera de identificarlos.

Rutinas para seguir en 2020

Con el objetivo de que comiences el año de la mejor manera, te presentamos 8 rutinas para seguir en 2020 que son clave para comer bien y cuidar la salud.

Realizar ejercicio físico: evitar el sedentarismo y realizar ejercicio físico moderado a diario contribuirá a evitar ciertas enfermedades como la diabetes, a mejorar la circulación, a perder grasa, a reforzar los músculos y paliar dolencias, a aliviar el estrés y a reducir la posibilidad de sufrir lesiones. Eso sí, proponte como propósito realizar ejercicio mediante actividades que te gusten. Existen multitud: correr, andar, bailar, nadar, practicar deportes como el tenis, el voleibol, el pádel… Elige la tuya y comienza el año de manera activa.

Productos ricos en antioxidantes naturales: para que el cuerpo funcione correctamente necesita, como cualquier elemento, que no se oxide. De ello, se encargan los alimentos que contienen antioxidantes, como los vegetales, las frutas, las legumbres, las hortalizas y los cereales integrales. Además de evitar enfermedades, contribuyen al buen estado de la piel, retrasando el envejecimiento cutáneo.

Snaks saludables: para que no llegues a la hora de la comida con un hambre voraz, no olvides que puedes comprar snacks saludables, como tortitas de maíz, tortitas de queso, de chocolate, de leche y avellanas, mini snacks de jamón, galletas de sésamo… Las opciones que existen son de lo más variadas para que no te aburras comiendo siempre lo mismo entre horas.

Productos bio: incluir en tu dieta productos bio o ecológicos es una buena forma de cambiar tu alimentación por una rutina saludable. Los productos bio no contienen aditivos, pesticidas, antibióticos, son respetuosos con el medio ambiente y con el bienestar animal, y conservan su sabor único. Entre estos productos bio puedes encontrar aceite de lino ecológico, alubia roja ecológica, café ecológico en cápsulas, chocolate bio negro puro, copos de avena finos bio sin gluten… ¡Elige lo que más te guste!

Dieta rica en fibra: muchas de las molestias que las personas sienten en el intestino es porque no ingieren la suficiente cantidad de fibra. Los productos ricos en fibra reducen también el riesgo de padecer enfermedades cardiacas.

Cocinar sin alimentos procesados: eliminar la comida procesada de tu dieta es un gran paso para ofrecerle una nueva vida a tu cuerpo. Evita todos aquellos en cuyo etiquetado aparecen numerosos ingredientes y opta por los alimentos frescos y naturales. Da prioridad a las comidas caseras que se elaboran a partir de alimentos que no han sido modificados: verduras, carnes, pescados, hortalizas…

No olvides la fruta recomendada: la fruta es un pilar de nuestra alimentación y muchas veces no consumimos toda la que deberíamos. Lo ideal es ingerir dos piezas al día y que una de ellas sea un cítrico. Toda la fruta es recomendable, aunque hay algunos tipos, como la escarchada, la confitada, la seca o la que se encuentra en almíbar, que solo deberías consumir de forma ocasional.

Evitar las bebidas alcohólicas y el tabaco: si quieres empezar una nueva vida, comienza por evitar el alcohol, o dejarlo solo para alguna ocasión especial, y renunciar completamente a fumar. El alcohol y el tabaco pueden producir problemas cardiovasculares y resecan la piel, manteniendo en ella un aspecto amarillento.

¿Qué te parecen estas propuestas para mejorar la alimentación como propósito de Año Nuevo? Consigue en 2020 modificar tu manera de alimentarte y cambiarás también tu vida.