El Clínico garantiza que no se cierra la unidad para atender los efectos adversos de tratamientos oncológicos

El Hospital Clínico garantiza que no se cierra la unidad -única en Andalucía- para tratar efectos adversos de los tratamientos oncológicos y que incluso se ampliará. Así responde a una nota de este miércoles en la que el Sindicato Médico de Málaga (SMM) expresaba su respaldo a los pacientes en su reivindicación de que no se clausurara este dispositivo. Según denunciaron los enfermos, el cierre iba a producirse este lunes pasado y serían derivados a las Urgencias generales, decisión que no compartían dado que son pacientes con las defensas bajas y quedaban expuestos a posibles infecciones.

Pero, de acuerdo a la información aportada por el hospital, en respuesta a la queja sindical, la Unidad de Toxicidad Aguda (UTA) "no se ha cerrado, ni se cerrará". Incluso, el Clínico ha informado que se hará una reforma para ganar espacio para esa consulta y que además "se reforzará con más personal". En la actualidad, la pasan un oncólogo y un enfermero. El hospital no concretó fecha de terminación de esta obra. La unidad se ubica en la primera planta, dentro del Hospital de Día Oncohematológico.

El Sindicato Médico dice que la Unidad es imprescindible para los pacientes oncológicos

Por su parte, el Sindicato Médico reclamó que no se cierre la Unidad porque entonces, los enfermos deberían acudir a las Urgencias generales del hospital, que es "un espacio proclive a posibles contagios debido al bajo índice de las defensas de los pacientes" además de un servicio saturado, con problemas de personal y estructura. "El SMM no entiende que la dirección médica de este centro no dote de los medios suficientes a esta unidad tan imprescindible que aporta seguridad, tranquilidad y eficacia a los enfermos, para mantener la continuidad del servicio", indicó en su nota.

Su presidente, Antonio Martín, destacó que es un dispositivo "único en Andalucía y funciona muy bien". Por ello, "el sindicato apoya la demanda de los profesionales y de los enfermos en su rechazo al cierre de esta unidad". El SMM exigió además no sólo "la necesaria e inminente ampliación de estas instalaciones con un espacio digno y con el personal adecuado", sino también la del Hospital de Día Oncohematológico, "que se ha quedado pequeño" por el incremento de la asistencia a pacientes con cáncer. El Clínico indicó que si bien se va a ampliar la Unidad de Toxicidad Aguda, no hay previsión de aumentar el espacio destinado al Hospital de Día.