Colectivos mantienen la huelga de médicos en Atención Primaria desde el lunes

El Colegio de Médicos de Málaga, el Sindicato Médico y la plataforma Basta Ya han reafirmado la convocatoria de huelga prevista a partir del próximo lunes, 15 de octubre, en la Atención Primaria en la provincia malagueña. Así, desde ese día habrá paros parciales en los centros de salud, una situación que se mantiene tras la primera reunión mantenida este lunes con representantes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que no fue satisfactoria a juicio de los facultativos. El delegado de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga, José Becerra, indicó que Granada, Sevilla y Cádiz "están a punto de sumarse y entonces sería una convocatoria autonómica general". "Ya es un problema regional, al sumarse Huelva. Nos han apoyado todas las organizaciones médicas andaluzas porque lo que venimos pidiendo es necesario y lo venimos pidiendo desde hace tiempo", sostuvo.

Becerra anunció que habrá representantes autonómicos del Sindicato Médico en la concentración del día 15 de octubre frente a la Delegación provincial y ha hecho un llamamiento a la participación de la ciudadanía. "En la reunión no han llevado ninguna propuesta a nuestras reivindicaciones", lamentó, añadiendo que a las reuniones debe acudir "alguien con mando en la Consejería". En la huelga también se defenderán los intereses de los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias "a los que la Junta olvidó hace muchos años, no están valorados salarialmente y están siendo agredidos como nosotros", expuso.

La vicesecretaria del Colegio de Médicos de Málaga, Carmen Gómez, por su parte, señaló que en esta huelga "no se pide nada extraño en esta huelga, nada que no exista". "Los derechos de los médicos y pacientes andaluces deben ser iguales al resto de los españoles. Reivindicamos para dar calidad asistencial, para sentirnos médicos seguros, para trabajar motivados, para poder formarnos conciliando vida laboral y familiar, para que no seamos utilizados como maquinaria en épocas puntales donde la jornada a veces puede terminar con dos horas extras que nadie nos reconoce", trasladó.