"La atención telefónica ha sido buena y debe quedarse junto a la presencial"

El Dr. Pedro Navarro (Ojén, 1957) fue elegido en julio nuevo presidente del Colegio de Médicos de Málaga. El facultativo, especializado en pediatría, seguía así con la línea de la anterior directiva, en la que era vicepresidente tercero.

Hay mucho malestar por la situación de los profesionales de los centros de salud, ¿Qué cuatro o cinco medidas se proponen desde el Colegio para su mejora?

Evidentemente, la vuelta a la presencialidad es un factor muy importante y muy aplaudido por los médicos. Lo que pretendemos es que se intenten solucionar los problemas que existían, sobre todo en atención primaria, antes de la pandemia. Uno de esos problemas es la falta de plantilla, que se tiene que adaptar a la demanda. Eso es algo fundamental: que se sustituya a los profesionales que se jubilen o se den de baja y que la agenda se adecue a que los médicos tengan tiempo suficiente de atender a sus pacientes. Además, otro factor muy importante es que el médico de atención primaria tenga facilidad en la realización y petición de pruebas complementarias para facilitar cuando se tiene que derivar un paciente al hospital, a fin de cuentas, que esté mejor tratado y con el estudio más avanzado.

¿La pandemia ha empeorado la situación?

La pandemia ha sido un antes y un después. Los pacientes llevan mucho tiempo sin ser vistos presencialmente por el médico. Aunque en atención primaria se ha visto a todos los pacientes que ha sido necesario. La atención telefónica ha sido muy buena y bien tolerada por los pacientes; se han solucionado muchos temas que eran solucionables por vía telefónica como recetas, orientación, alimentación o alguna duda. Yo, por ejemplo, que soy pediatra, cuando el niño ha tenido fiebre, un dolor abdominal o cualquier otra patología, rápidamente se le ha citado en consulta y se le ha visto.

¿Las consultas telefónicas deben mantenerse en los centros de salud? Porque hay bastante rechazo hacia ellas por parte de la población.

Yo creo que se deben mantener. Hay que sacar la parte positiva de todo lo que llega. Si el Covid ha tenido algo positivo son las medidas epidemiológicas, ya difícilmente se podrá ver a un médico en consulta explorando sin mascarilla y eso era habitual antes. Ahora es impensable que alguien esté tosiendo en el médico o en una sala de espera sin mascarilla, eso ha sido positivo. La consulta telefónica, también. Hay muchos pacientes a los que le viene mal ir al médico a perder un día de trabajo por recoger una receta o cualquier otra prueba complementaria. Son situaciones que se pueden arreglar bien telefónicamente y le hacen un favor a la población, un margen de consultas se debería mantener telefónica, siempre que el paciente decida si así lo quiera. Y, por supuesto, las presenciales hay que hacerlas siempre que la situación lo requiera.

Llevan más de 20 años pidiendo 10 minutos por paciente. ¿Se conseguirá algún día o parece una quimera?

Yo creo que se conseguirá, vamos avanzando. De los cinco minutos ya estamos hablando de siete, iremos a los 10 y ojalá sean 15 o 12. Pero todo esto depende de los recursos humanos, si faltan medios, difícilmente los cupos se pueden acoplar a la demanda de la población. Todo esto depende de los recursos económicos. Con recursos y agendas bien estructuradas los médicos podrían atender a los pacientes esos 10 o 12 minutos si fueran necesarios. Hace falta invertir, pero también que la población se conciencie y haga un uso razonable de los servicios sanitarios, que acuda al médico verdaderamente cuando haga falta. Yo soy optimista con que en el futuro se conseguirá mejorar incluso la sanidad pública que tenemos en la actualidad.

¿El presupuesto para la atención primaria es suficiente o debe aumentarse?

Ha habido años que no se ha invertido lo suficiente y se ha notado. La pandemia ha sido el detonante por el que se han visto las carencias que tenemos en la sanidad pública y, sobre todo, en la atención primaria. Ha sido la que ha soportado casi todo el problema junto con el área hospitalaria y de urgencias. Hay que hacer una nueva reforma, que es lo que pedimos desde el Colegio de Médicos. Se hizo una gran reforma del paso de los ambulatorios a los centros de salud, con una mejora asistencial tremenda, dándole tiempo al médico no solamente a atender al paciente, sino a investigar, a formarse… Con el paso del tiempo esto se ha ido deteriorando y los centros de salud se han convertido casi en los ambulatorios de antaño. Hay que hacer una nueva reforma de la atención primaria y esa reforma requiere en gran medida crear mucha nueva estructura de centros de salud y dotarlos de medios.

Ha habido muchas quejas de la población con la dificultad de acceso a los centros de salud. ¿Creen que están justificadas o no?

Tenemos que empezar a paliar todos los fallos que hayamos podido tener hasta ahora. Salud Responde tiene que modificarse. Muchos fallos de citas no se han producido por la demora que pudiera tener el médico, sino por la forma de acceso a la petición. Tanto en Salud Responde como en los centros de salud, donde los administrativos están absolutamente desbordados.

¿Qué le pide a la Junta para los centros de salud?

Le pido a la Junta que oiga a los médicos. Así podríamos remar todos en la misma dirección para conseguir solucionar las carencias que he expresado y otras más minuciosas. Conseguiríamos que la atención primaria, y también la hospitalaria, funcione con celeridad, no se produzcan listas de esperas y los médicos puedan trabajar con eficacia y con el tiempo suficiente. La administración está elaborando un Plan estratégico para la atención primaria y debería haber tenido en cuenta las opiniones de los Colegios y de otros colectivos.

¿El Colegio tiene alguna iniciativa para rescatar a médicos que se hayan ido a otras comunidades o países en busca de mejores condiciones laborales y económicas?

La iniciativa del Colegio es la denuncia. Llevamos mucho tiempo reclamándolo a la administración. Cuesta mucho formar un médico, son seis años de carrera, un año de preparación del MIR y cuatro o cinco del MIR en sí. Esto son 10 años y una gran inversión económica. No podemos permitir que una vez que el médico está formado se vaya de aquí por las condiciones laborales que se le ofrece. A los jóvenes no les son atractivas las condiciones, no sólo económicas, sino de carga de trabajo, como hemos dicho. Hay que aumentar las plazas MIR de las especialidades en las que faltan médicos y, después, fidelizar a estos MIR con unas condiciones de trabajo idóneas.

¿Cómo están los médicos que trabajan en la sanidad privada?

Muchos de ellos se van a la privada porque en la pública no tienen expectativas. Pese a ello, la sanidad privada también tiene sus problemas. Las listas de esperas y las urgencias también están sobrecargadas. En Málaga tenemos una buena sanidad privada y muchas personas se han hecho sus pólizas particulares. Pese a ello también tienen carencias, como la pública, porque hay falta de profesionales tanto en la pública como en la privada. Las condiciones económicas del médico de consulta particular podrían ser más equitativas para su responsabilidad y para el trabajo que realiza.

¿Cuánto cobran los médicos que trabajan por compañía? porque hace tiempo el Colegio denunció que era muy poco.

No tengo datos concretos porque depende de la especialidad o la localización. Pero, con las retenciones y otros complementos, a veces tratas al paciente por una cuantía muy baja cuando el médico pone la consulta, la enfermera, los impuestos, la luz, el agua… Los baremos de las compañías deberían ser más altos e irse adaptando de forma anual a la subida de la vida.

Está por aprobarse la vacunación anticovid en menores de 12 años ¿qué le diría a los padres que temen esa vacunación?

Que estén tranquilos. Las vacunas son una terapia muy segura, que siempre está basada en ensayos clínicos. En el Covid se ha acelerado mucho la comercialización de la vacuna, pero es porque se ha invertido mucho. Eso a los pacientes les ha desorientado, pero no tiene nada que ver la investigación de cualquier otra vacuna anterior con esta del Covid en la que se han puesto muchísimos recursos porque ha parado todo el mundo. La vacuna es segura, eficaz y eficiente.

Hay quien pone en duda también la dosis de refuerzo.

Sí, porque como con todas las vacunas es el tiempo el que nos confirma la carga inmunológica. Habrá que ver cómo están los anticuerpos antes de poner dosis de recuerdo. No se puede saber en una vacuna nueva si los anticuerpos se mantienen un año, dos años o tres años, porque no ha pasado ese tiempo. Esta vacuna se cree que se va a equiparar a la de la gripe, pero hay que tener en cuenta que el virus de la gripe muta casi todos los años. El coronavirus aún no está mutando a la misma velocidad.

¿Cree que el tercer hospital llegará pronto o tardará?

El proceso es largo. Lo importante es que ya está el proyecto y el presidente de la Junta dijo que no había marcha atrás. Ahora todo depende de los recursos y del dinero que se pueda disponer para llevar a cabo un proyecto de mucha envergadura. Yo estoy ilusionado con que llegue lo antes posible y que sea un adelanto importante para la medicina de Málaga.

¿Algún mensaje a los pacientes?

Desde el Colegio lo prioritario no es sólo la defensa del médico, sino que no nos olvidamos de los pacientes. Nuestro trabajo va dirigido a salvaguardar la salud de los pacientes e intentamos mantener una relación estrecha con todas las asociaciones de pacientes. Nuestro entusiasmo es favorecer que la población esté lo mejor atendida posible.