El Colegio de Médicos de Málaga pide una "reforma profunda" de Primaria y no un "un plan puntual"

El Colegio de Médicos de Málaga sostiene que es hora de "una reforma profunda" en los centros de salud y que la situación actual de Primaria no se arregla con un plan puntual, como el presentado este martes por la Consejería de Salud. Es más, la entidad vaticina que con profesionales exhaustos después de casi dos años de pandemia, será difícil que se presenten voluntarios para trabajar por las tardes de forma retribuida. Con esta medida, el SAS pretende reducir las demoras ante el colapso del sistema y la falta de sanitarios en bolsa.

"Para el Colegio de Médicos de Málaga el Plan de Respuesta de la Incidencia Covid 19 anunciado por la Consejería de Salud no es suficiente para abordar los problemas estructurales de los que adolece la Atención Primaria", indicó la entidad. Además, insistió -como ya indicó el pasado lunes en el documento La Atención Primaria Necesaria- es urgente acometer una reforma profunda que transforme la Primaria desde la raíz. La institución considera que el Plan de Respuesta es "un gesto hacia la Primaria, pero un gesto insuficiente" porque se trata de "un plan puntual". En opinión del Colegio de Médicos,"por desgracia, no va a traducirse en la mejora real que necesitan los centros de salud". De ahí que insista en que deben implantarse "mejoras a largo plazo para conseguir cambios profundos y no momentáneos".

La organización profesional que agrupa a los facultativos de la provincia va a la raíz del problema y enfatiza que la situación de la Primaria "lleva años arrastrando y se ha convertido en una especialidad poco atractiva para los médicos". El Colegio advierte que hay que conseguir que una Atención Primaria "atractiva tanto para médicos de familia como pediatras y sea una primera opción para trabajar en ella". Pero para conseguir este objetivo, remarca que los profesionales deben tener una buenas condiciones laborales que permitan además del trabajo asistencial, permita a los facultativos hacer investigación, formación, así como desarrollar su carrera profesional. "Y por supuesto, sueldos equiparables al resto de España", apunta la entidad colegial, dado que Andalucía tiene retribuciones de las más bajas del país.

Para el Colegio, son esas malas condiciones laborales las que, unidas a "la falta de un plan de fidelización de los médicos, ha desembocado en escasez de profesionales". Por último, la entidad vaticina que los que están en activo "están exhaustos, por lo que será difícil que se presenten los voluntarios necesarios para trabajar por las tardes, como ha propuesto la Consejería".