Condenado a cuatro años de prisión por abusar de una amiga de su hija en una piscina de Benalmádena

La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro años de prisión a un hombre por abusar de una amiga de su hijastra en la piscina. Además, se le impone una medida de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena de prisión por un periodo de cinco años.

Los hechos declarados probados sucedieron en agosto de 2012, cuando la joven, entonces de 17 años, se encontraba bañándose en una piscina de Benalmádena cuando el acusado, padrastro de una amiga se introdujo en el agua.

Entonces, dice la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, cogió a la joven de la cintura y la impulsó hacia él que se encontraba en el borde interior y, "sentándola de espaldas sobre sus piernas, impidiéndole abandonar el lugar", le realizó tocamientos.

La joven muy alterada cuando pudo zafarse de él salió corriendo de la piscina. Solo le contó lo ocurrido en el momento a su amiga, pero posteriormente, al denunciar una de las hijastras del hombre un hechos similares y ser llamada por la policía relató lo sucedido.

Según la Sala, la declaración de la víctima tiene todos los parámetros de credibilidad subjetiva y objetiva, apuntando que no existe ningún elemento que anule o disminuya la credibilidad del testimonio. El Tribunal incide en que la revelación no se produce por su voluntad con el fin de no perjudicar a su amiga, "sino ante la interpelación policial por la denuncia de otras jóvenes"; lo que "prueba esa falta de animadversión".

Así, se le condena al acusado por un delito de abuso sexual y, además de la pena de prisión y la libertad vigilada posterior, se le impone el pago de una indemnización de 3.000 euros a la víctima por los daños morales.