'Condenan' al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar con 250.000 euros a la promotora del hotel de Moneo

El Ayuntamiento de Málaga deberá indemnizar con 250.000 euros a la promotora del hotel que se está levantando bajo la firma del arquitecto Rafael Moneo en el Hoyo de Esparteros. La promotora reclamaba 3,7 millones de los que el Consejo Consultivo de Andalucía dictamina que le pertenece un cuarto de millón de euros por los retrasos que se produjeron en la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la parcela.

La promotora original entiende que el retraso en los plazos les perjudicó al no poder acceder a los fondos europeos de la iniciativa JESSICA a los que pensaban optar, pero desde el órgano administrativo entiende que no queda probado que la aprobación definitiva del proyecto de urbanización fuese un requisito para la obtención de la financiación; pero tampoco que en caso de haber obtenido esta se hubiesen beneficiado de los fondos europeos ya citados.

En cuanto a la acusación de daño moral por parte del Consistorio, el Consejo Consultivo dictamina que no cabe excluir la posibilidad de que las personas jurídicas puedan sufrir un daño moral. Es más, contrariamente a lo que sostiene la propuesta de resolución, la reclamante sí “ha argumentado” y “descrito en qué ha consistido ese menoscabo o lesión no patrimonial”, pues alega que ha consistido “no sólo en la inquietud evidente de tener paralizado el proyecto, objeto del Convenio y en no poder ejecutar el Hotel, sino también en el desprestigio profesional y empresarial que ha supuesto, primero, la paralización del proyecto y, por ende, la imposibilidad de llevarlo a cabo, que ha tenido una gran difusión en los medios y en el mundo empresarial malagueño”.

Es por el daño moral que entiende el órgano consultivo por lo que se resuelve la indemnización a la promotora de 250.000 euros. Por la misma, falla desfavorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración, interpuesta por el Ayuntamiento de Málaga.