Confirman la absolución del acusado de matar a su primo para robarle drogas en Málaga

Se enfrentaba a una petición fiscal de 30 años de prisión por presuntamente asesinar en Málaga a un primo hermano para robarle la droga que tenía en su vivienda familiar, ya que la víctima se dedicaba a la venta de pequeñas dosis de hachís y cocaína. De hecho, permaneció entre rejas tres años. Sin embargo, un jurado popular lo declaró no culpable al no haber quedado acreditado que estuviese en la vivienda de la víctima el día de los hechos. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia.

Contra la sentencia de la Audiencia de Málaga, que se dictó después del veredicto de no culpabilidad emitido por un jurado popular respecto de los dos acusados, la acusación particular y el Ministerio Fiscal interpelaron recursos de apelación. Sin embargo, la Sala los ha rechazado.

Los miembros del jurado declararon no culpable al acusado, ya que consideraron que no quedaba acreditado que el acusado hubiese estado en la vivienda de la víctima, ya que, en las actuaciones, consta un informe sobre la localización del teléfono del procesado, que no lo ubica en la zona donde murió la víctima.

Aunque la acusación particular insistía en su culpabilidad basándose en una huella recogida del procesado en el azulejo de la cocina donde fue hallado el cuerpo de la víctima y cerca de su cabeza, el Jurado no considera suficientemente probado que esta señal estuviera impresa en la pared el mismo día ni en el mismo momento del apuñalamiento. Así, el TSJA coincide en que esta prueba no concluye que la víctima se situara en el escenario del crimen ese mismo día.

Además, se expone que ningún testigo de los varios que estuvieron presentes en el edificio y alrededores vieron al acusado ni a ninguna otra persona sospechosa durante las horas de los hechos.

Por tanto, el TSJA expone que "no puede calificarse de error la conclusión del jurado de que no había sido demostrado de forma concluyente" que la huella hallada se marcara en el mismo momento en el que se proyectaron las gotas de sangre de la víctima, y que el posicionamiento telefónico no sitúa la terminal del primo de la víctima en el lugar de los hechos.

También rechaza los argumentos sobre una supuesta falta de motivación del veredicto o la sentencia, precisando que aunque el jurado "quedó con duda razonable sobre si el acusado (no su terminal móvil) estuvo o no presente en el lugar y momento de los hechos, ello es "una motivación suficiente para emitir el veredicto de no culpabilidad".

Asimismo, el alto del Tribunal andaluz ha ratificado la absolución de un amigo del acusado, que había sido enjuiciado por un delito de encubrimiento.

Los hechos sucedieron en 29 de marzo de 2019 cuando, a última hora de la tarde, una persona que fue a visitar a la víctima -un joven de 26 años- encontró su cuerpo sin vida, con un corte en el cuello y varias puñaladas, en el interior de una vivienda en la zona de La Trinidad.