Conoce al momento si estás contagiado de COVID-19

Conforme avanza el verano, aumenta el avance imparable de la propagación del coronavirus en España y la provincia de Málaga no es una excepción.

Dado el nivel de alerta máxima, las autoridades sanitarias no descartan ningún escenario si los contagios se desbocan.

Entre las medidas correctivas extremas que se barajan a medio plazo, en caso de explosión descontrolada de los contagios, se encuentra la de exigir test de Covid-19 negativos a turistas e incluso a los residentes que deseen entrar en locales comerciales o de ocio.

Por si así sucediera, los lectores prevenidos harían bien apuntándose este nombre en sus agendas: Unilabs, laboratorio especializado en la realización de pruebas Covid-19, que dispone de centros colaboradores distribuidos por toda la provincia de Málaga.

Málaga capital, en situación de riesgo extremo por coronavirus

La capital ha pasado recientemente a la situación de riesgo extremo en la transmisión del coronavirus, según los parámetros establecidos por el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas.

Mientras tanto, el resto de la provincia se encuentra al borde de ese mismo nivel de alerta máximo, por lo que si no se controla a corto plazo la evolución de la pandemia, las autoridades sanitarias tendrán que pasar del dicho al hecho.

Probable endurecimiento de las medidas preventivas en toda la provincia de Málaga

Por tanto, es previsible un endurecimiento inmediato de las restricciones en el sector del ocio nocturno y la hostelería a corto plazo.

Y si no se logra controlar la propagación, conforme avance el verano podrían establecerse medidas mucho más severas, como la exigencia generalizada de pruebas PCR negativas, incluso a personas que ya han completado el ciclo de vacunación.

Puedes contagiarte y propagar la enfermedad aunque estés vacunado

No olvides que estar vacunado no es una garantía absoluta, ya que existe una pequeña probabilidad de que te contagies con síntomas o sin síntomas, y en ambos casos te convertirías en un vector de propagación del virus, lo que podría suponer un riesgo para las personas que sufren patologías graves o aún no han sido vacunadas.

Por tanto, si entre tus familiares hay personas en esa situación, en caso de que sufras síntomas similares a los de un catarro leve u otro malestar de poca importancia, quizá deberías dar un paso adelante y comprobar que, efectivamente, estás libre de coronavirus.

También puedes optar por realizar un test que verifique el grado de inmunidad alcanzado tras la vacuna, ya que este grado varía en función de cada persona y de la vacuna empleada.

Haz tu test COVID-19 en Unilabs

En Unilabs, líderes europeos de diagnóstico, están disponibles todas las pruebas de coronavirus, con una red de centros colaboradores en los que puedes realizar tu test COVID-19.

Los centros colaboradores están estratégicamente distribuidos por toda la provincia de Málaga y por el resto de Andalucía.

Además, cada cliente puede realizarse el tipo de prueba que considere más oportuna para su caso particular, ya que Unilabs realiza todas las modalidades de test:

Test de inmunidad postvacunal

Test de antígenos

Test serológico

Test PCR

Test PCR en saliva

Para conocer la ubicación del centro colaborador Unilabs más cercano a tu domicilio o lugar de vacaciones, consulta el mapa interactivo que puedes encontrar en su portal web.