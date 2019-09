La Consejería asegura que los interinos con vacante estarán el día 10 en sus colegios

A mediados de agosto se anunció que el 4 de septiembre sería la primera colocación de interinos del curso a través del sistema SIPRI, puesto en marcha en enero, y casi 8.500 personas estaban pendientes de él. Debido a un fallo del sistema, no pudieron obtener la información hasta última hora de la tarde. No obstante, esto no repercutirá en su llegada a las aulas para el comienzo del curso.

La Consejería de Educación garantiza que todos los docentes interinos de Infantil, Primaria y Educación Especial que han participado en la provisión de vacantes y sustituciones a través del sistema SIPRI (Sistema de Provisión de Interinidades) estarán el día 10 de septiembre en sus puestos de trabajo.

"Todas aquellas personas que estaban convocadas tanto a través de la web como por correo electrónico y sms fueron informadas sobre el fallo del sistema informático, posteriormente resuelto, así como de la ampliación del plazo hasta las 8 de la mañana de este viernes 6 de septiembre para entregar la documentación pertinente", según explican desde la Consejería en un comunicado.

La Consejería de Educación y Deporte ha sacado un total de 1.728 vacantes o sustituciones a las que pueden presentarse 8.477 personas.

El sistema SIPRI, puesto en marcha por primera vez el pasado mes de enero, ha permitido agilizar de forma sensible los procedimientos de adjudicaciones de vacantes y sustituciones, acortando los plazos. El objetivo es que el curso 2019-20 arranque con todas las vacantes y sustituciones cubiertas por primera vez.

Esta herramienta "ha supuesto un avance muy importante frente a los llamamientos telefónicos individualizados anteriores, teniendo en cuenta además el volumen tan grande de vacantes y sustituciones, y con especial incidencia en la positiva resolución de las plazas de carácter voluntario", apuntan y agregan que "la Consejería sigue trabajando intensamente en su desarrollo y mejora".