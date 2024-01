El Consejo Andaluz de Enfermería advierte sobre la "fuga" de la comunidad de unos 1.200 profesionales

El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha apuntado que hasta 1.200 enfermeros han solicitado traslado a otras provincias de la comunidad durante el 2023 debido a las precarias condiciones laborales en las que se encuentran en Andalucía, fundamentalmente debido a la "temporalidad" de los contratos.

Esto es, la tónica general de las bajas por traslado que han tenido lugar al comienzo del periodo estival, así como las bajas por no ejercer que también se disparan al terminar este periodo al finalizar los contratos. La búsqueda de la estabilidad laboral por parte de las enfermeras y enfermeros es la principal causa que reflejan estas cifras, y que tiene como consecuencia "que tengan que vivir lejos de la familia además de verse forzados a buscar alojamientos ocasionales lejos de sus lugares de origen con cuantiosos desembolsos de dinero que, finalmente, repercuten en que obtengan menos sueldo y vivan en constante incertidumbre".

Por otro lado, desde el CAE han puntualizado en nota de prensa que las bajas por no ejercer "se deben en su mayoría por la ausencia de contratos o, en reiteradas ocasiones, por el ofrecimiento de contratos de semanas o días sueltos, que no permiten el desarrollo profesional ni personal de miles de enfermeras y enfermeros". Desde el CAE han lamentado medidas como las acordadas por el Consejo de Gobierno andaluz que prolongaba la contratación de profesional de enfermería extracomunitario durante el 2024 "ateniéndose a justificaciones que nada tienen que ver con la realidad andaluza, como el poco atractivo de las zonas rurales o el envejecimiento de muchos profesionales y, por tanto, la retirada de muchos de su actividad profesional". En total, "los profesionales de la Enfermería que han decidido marcharse de Andalucía representan cifras preocupantes".

Por ello, la contratación de personal extracomunitario por el SAS no se entiende si nos atenemos a la realidad de la profesión en Andalucía, "muchos profesionales se ven forzados a una movilidad continua en busca de mejores condiciones laborales". Por otro lado, desde el CAE han advertido que "no entendemos cómo no se toman medidas eficaces para aportar estabilidad laboral e incentivar el talento enfermero en Andalucía". Del mismo modo, han defendido, "debemos añadir la cantidad de enfermeras y enfermeras que se gradúan en nuestras facultades y deciden irse, o se ven forzadas, a emigrar a otras comunidades o países". "Se trata de una dinámica a todas luces incomprensible que debemos remediar entre todas las instituciones y organismos sanitarios; una inversión que no se queda en Andalucía".

Para ello, desde el CAE han subrayado el papel "clave" que desarrollan las enfermeras y enfermeros en la resolución de algunos de los problemas que sufre nuestro sistema sanitario, como "el alarmante aumento" de las listas de espera. Así, el Consejo autonómico ha subrayado que la "Enfermería andaluza tiene mucho que decir y aportar para conseguir mejorar el sistema sanitario andaluz, solo junto a las enfermeras y enfermeros, con su responsabilidad, compromiso y trabajo, se conseguirá robustecer la calidad y garantía de una atención integral sanitaria para todas y todos".

Entre las propuestas que defiende el CAE, cobra vital importancia el aumento de la inversión en profesionales otorgando un especial protagonismo a la innovación e investigación enfermera, "queremos que las enfermeras y enfermeros además de poder desempeñar su trabajo en nuestros pueblos y ciudades, encuentren las herramientas y recursos suficientes para seguir preguntándose cómo mejorar los cuidados y, en definitiva, cómo mejorar la salud de todos y todas". Europa Press