Consuma vecindad

EN plena incertidumbre, sin saber como realmente atajar esta situación de desconcierto en la que estamos, vuelve la navidad. Unas fiestas especiales en nuestra tradición que en este Territorio Comanche podrían equipararse a la celebración de la vecindad. Todos deseamos parabienes a nuestros vecinos. Un territorio lleno de vecinos. Somos y tenemos vecinos. El que no nos saluda a pesar de que nos conoce desde hace catorce años, la de la melenita de siempre, la que suele ir rodeada de niños, la que debe ser sanitaria, la que nos pregunta por la pequeña y como le va en la carrera, y la que solo te habla del tiempo. El que te pide el voto cada cuatro años y si te vi no me acuerdo. El que incluso te lo pidió para defender una bandera, y se cambió a la primera que tuvo porque le vino bien, pero no lo llames tránsfuga porque se enfada. El que cuenta contigo para todo. El que te convoca todas las tardes en plena pandemia para que bien apelotonaditos socialicemos la Omicrón en un espectáculo público que pagamos todos, pero que pretende su exculpación acto seguido conminando a la prudencia, como si el que convocase fuera otro. El que nunca habló hasta después del confinamiento. La que se parte la cara por ayudarte en lo que necesites. El territorio funciona con vecinos que lo comparten. El vecino tiene su papel, lo ejerce, o eso intenta. Unos en tiempo continuo, otros a tiempo parcial y con unos intereses, otros de forma solidaria y otros no tanto. Caúno es caúno y tiene sus caunás…

En cualquier territorio, y especialmente en este, desequilibrado, heterogéneo, con puntos de conflicto, vulnerable, con determinados riesgos… como es nuestro entorno inmediato, estamos consumiendo vecindad día a día. Pero en estos días en los que es tradición que el consumo llegue especialmente a nuestra mesa, con nuestros seres queridos, convendría que también nos hiciéramos un favor consumiendo alimentos de cercanía, o productos de kilómetro cero, aquellos producidos a menos de 100 kilómetros del lugar de venta, por tanto, con un menor trayecto recorrido, menos cantidad de CO2 emitida hacia la atmósfera. Me explicaré…

Dado que ya las distancias se miden en tiempo podemos considerar productos de vecindad, cercanía o kilómetro 0 a los obtenidos en la comarca o el entorno de donde se venden. Y en la provincia de Málaga tenemos un magnifico escaparate. Si la gastronomía malagueña es diversa, y especialmente famosa por su fruta, pescados, carnes, vinos y cervezas, en estas fechas es especialmente dulce. Pero también, poco valorada a pesar de su gran calidad, de ahí la necesidad de impulsar su comercialización y consumo, de mostrar el valor de nuestro sector agroalimentario, lo que contribuiría a dinamizar la economía local y a la creación de puestos de trabajo en el sector agropecuario y agroalimentario provincial. Un gran paso fue la creación de la marca Sabor a Málaga. Decididamente hemos de valorar lo nuestro. Son muchas las ventajas que proporciona, desde las ambientales a las gastronómicas, pero por encima de esas, se trata del apoyo a la economía de lo cercano, de la vecindad.

Desde la perspectiva ambiental, los alimentos de proximidad dejan una menor huella de carbono (emisiones de gases nocivos en el proceso de producción y distribución) que los que viajan cientos o miles de kilómetros. No me puede dar igual un aguacate de Algarrobo que otro allende el atlántico, por ejemplo. El desplazamiento de grandes distancias necesita más embalaje y, por tanto, deja más residuos, unido a que en esos grandes contenedores agrícolas importados de otros países y continentes pueden llegar especies invasoras, que pueden ser perjudiciales para nuestros ecosistemas.

Desde la gastronómica, la cercanía vincula al producto directamente con su sabor y con su punto de recolección. Los productos vegetales de cercanía pueden recogerse en el momento idóneo y en temporada, no necesitan congelarse o someterse a tratamientos de conservación previos a la venta y aportan más frescura, incidiendo en su sabor. En el Valle del Rio Guadalhorce, en el del Rio Vélez, o en la Vega de Antequera tenemos nuestra huerta, y el consumo de productos frescos va en la línea de promocionar una alimentación saludable.

Pero lo mas importante debe ser nuestro solidario apoyo a la vecindad. El confinamiento nos debió enseñar esa lección. La atomizada estructura de la propiedad de la tierra agrícola en Málaga, en manos de explotaciones de pequeños productores de cultivos o cooperativas están contribuyendo al tejido económico y al empleo, en muchas zonas rurales que pierden población y forman parte del denominado reto demográfico. Así, cuando consumimos productos de vecindad estamos contribuyendo a mantener viva la ruralidad, estamos favoreciendo que haya población en ámbitos rurales, que se mantenga una actividad, lo que conlleva la protección de los bosques, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de especies vegetales autóctonas y, paralelamente, podemos estar facilitando el asentamiento de población joven en el ámbito rural. Ya hemos dicho en repetidas ocasiones, que el monte necesita ser usado, visitado y pastoreado.

La cercanía a la zona de producción y la venta de productos locales son aspectos en alza, y de hecho cada vez buscamos mas sabor, tradición y autenticidad, lo que se traduce en demanda de productos de calidad y también cercanos. Hagámonos un favor, y consumamos vecindad. Cuídese, mucha salud y Feliz Navidad.