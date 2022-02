Convocatoria de ayudas para proyectos contra la violencia de género en Málaga

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la convocatoria específica de subvenciones del Área de Igualdad de Oportunidades para entidades que realicen actuaciones de intervención con mujeres víctimas de violencia de género, en el marco desarrollo de las medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

El objeto de esta convocatoria, dotada con 77.124 euros -cantidad que se incluye en el montante total de 116.223,97 euros que el Ayuntamiento ejecutará hasta junio de este año con cargo a la Resolución de 8 de septiembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género-, es la regulación de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, con cargo a los fondos provenientes del Pacto de Estado, dentro de los límites establecidos en el presupuesto municipal, a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro destinadas a financiar la ejecución de proyectos de intervención con mujeres víctimas de violencia de género.

En concreto, para el desarrollo de proyectos o programas que tengan como finalidad la creación y mejora de las unidades de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género.

Así, han detallado que tienen por tanto la finalidad de complementar las competencias que la Administración Local tiene en el ámbito de la Igualdad entre hombres y mujeres, y en materia de intervención integral para las mujeres víctimas de violencia machista.

Estas actuaciones integrales ante la violencia contra las mujeres podrán ser a nivel psicosocial y tendrán como objetivo principal que las actuaciones específicas ante la violencia de género lleguen a cualquier rincón de la ciudad y a cualquier colectivo de mujeres, especialmente aquéllas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad socio cultural, y/o tenga dificultades de acceso a la red de servicios públicos para la atención de la violencia de género.

Las bases de la convocatoria se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, (BDNS) y el plazo de presentación de las solicitudes, será de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Préstamo de 30 grabados de Picasso a las ciudades chinas Beijing y Shanghai

Por otro lado, una treintena de grabados de Picasso propiedad del Museo Casa Natal de Picasso se verán este año en las ciudades chinas de Beijing y Shanghai. La junta de gobierno local ha dado el visto bueno al contrato de este préstamo. Las obras que viajan a las ciudades de Beijing y Shangai forman parte del libro ilustrado por Pablo Ruiz Picasso: 'Metamorfosis' de Ovidio, editado por Albert Skira, en Lausanne, en 1931.

Las obras procedentes de la Casa Natal se exhibirán en la exposición temporal 'Beyond genius: Picasso ìs Passion and Creativity' que se presentará en dos de los museos de arte contemporáneos más importantes de China: el Meet You Museum de Shanghai (marzo a junio 2022) y el Meet you Museum de Beijing (julio a octubre de 2022).

La muestra está formada por unas 200 obras, entre pinturas, grabados y cerámicas, y plantea una revisión del universo creativo de Picasso a través de los diferentes periodos y diversas técnicas en las que desarrolló su lenguaje.

Además de una importante selección de lienzos y cerámicas, se dedica una especial atención al grabado, ya que esta técnica representa como ninguna otra el espíritu inquieto y arriesgado, tenaz y apasionado del artista.

Por la cesión de uso de esta obra la Agencia Pública para la gestión de la Casa Natal de Picasso recibirá un canon de 18.000 euros. Este tipo de colaboraciones permiten, por una parte, poner en valor su fondo artístico y cumplir con su objetivo de difusión de la figura de Pablo Picasso. Por otro lado, facilitan el intercambio de obras para la realización de sus propios proyectos.