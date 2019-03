Siempre hay un momento de euforia y alegría cuando ganas, incluso evitas una derrota, sobre la bocina. Alfred N'Diaye hizo el empate en el 93', pero su análisis del partido no puede ser positivo. El senegalés se lamenta y asegura que el equipo "perdió dos puntos".

"El gol solo evita la derrota. Hacemos goles para ganar y sabe un poco agridulce porque no pudimos hacerlo. Perdimos dos puntos, pero no perdimos. Al menos sumamos y vamos a por el Osasuna", se resigna el centrocampista, que asegura que "no hay excusa" para no haber logrado los tres puntos: "Intentamos dar ritmo al partido en la primera parte, no empezamos bien en la segunda, encajamos el gol y después hay que poner coraje. Tuvimos más ocasiones que ellos, pero al final no pudimos ganar".

Lamenta sobre todo que el día que sí llegan las oportunidades, el equipo no las aprovecha: "Hay que trabajar con eso. Tenemos que meter más. Tuvimos más, generamos más, pero hay que mejorar esta faceta de nuestro fútbol".

Aunque se marchó renqueante, asegura que fue no es nada importante. "Fue un calambre, nada más. No sé cuántos kilómetros he hecho, pero estoy muy cansado. No estoy lesionado", dice. Ahora, a por el Osasuna: "Queremos ganar. Vimos que ellos ganaron, que estamos a cuatro puntos y contra ellos hay que ganar sí o sí. Trabajaremos toda la semana para eso".