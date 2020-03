Coronavirus Málaga: Hoteleros afirman que los Paradores de turismo deberían ser "los primeros" en medicalizarse

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa del Sol, Luis Callejón, ha asegurado que los establecimientos de la cadena pública Paradores deberían ser "los primeros" en medicalizarse ante la crisis del coronavirus.

"Son los primeros que deberían estar al frente porque los pagamos todos", ha sostenido en declaraciones a Europa Press, preguntándose "cómo lo público no da ejemplo". En la provincia malagueña hay cinco establecimientos de la cadena Paradores, dos en la capital y uno en Nerja, Antequera y Ronda.

En la orden que se publicó el pasado martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía se indicaba que aquellos paradores que reúnan las condiciones podrían ser habilitados por las comunidades autónomas como espacios de uso sanitario, en régimen de consulta o de hospitalización. Callejón ha sostenido que Paradores "cerró a cal y canto; y punto".

En este sentido, ha destacado cómo alojamientos turísticos privados se han puesto a disposición de las autoridades desde el primer momento por si fuera necesario en esta situación de alarma en el país que ha llevado al cierre de hoteles, excepto aquellos que dan servicio a personas que viven o pasan largas temporadas en ellos.

En estos momentos en los alojamientos turísticos de Málaga y Costa del Sol "no queda prácticamente nadie"; únicamente el centenar que viven en ellos y que tienen un personal mínimo para los servicios esenciales.

Callejón, por otro lado, también ha criticado la orden del Gobierno central publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y donde aparecen diez hoteles de la provincia para que presten servicios esenciales a trabajadores de profesiones que también se consideran esenciales.

Así, ha señalado que ninguno de los diez hoteles reflejados están en condiciones de prestar servicio porque no tienen personal. "Todos están cerrados y con Expedientes de Regulación Temporal de Empleo ya presentados", ha enfatizado.

El dirigente de la patronal malagueña ha explicado que la Junta de Andalucía les solicitó una lista de hoteles que pudieran utilizarse para medicalizar: "Nosotros pusimos a disposición de la Consejería de Sanidad las llaves de los hoteles para que hagan lo oportuno; 12 o 13 establecimientos para medicalizar; y después otra lista con los que estaban dispuestos a atender a público durante esta situación, que eran unos tres o cuatro en la provincia".

La sorpresa llegó al ver publicado el nombre de hoteles dispuestos para medicalizar como "hoteles refugio"; sin embargo, ha indicado, "esos no tienen personal y los que lo tienen son los que están en la otra lista, que son muchos menos".

Los hoteleros se pusieron en contacto tanto con la Junta de Andalucía como con el Ministerio, que les pidió que contactaran con el Gobierno andaluz "y les volvimos a mandar el listado que ya tenían", ha apuntado. No obstante, "verbalmente" se les ha indicado que esos hoteles "no están obligados a abrir sino que serán flexibles pero queremos tenerlo por escrito para que no haya ningún problema".