Coronavirus Málaga: Maldonado finaliza su aislamiento en domicilio tras salir de hospital: "Ha sido duro, interminable"

El vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado (Cs), ha finalizado este viernes su aislamiento domiciliario después de salir del hospital, donde estuvo ingresado con coronavirus. Aún no está totalmente recuperado porque sigue afectado por la neumonía pero sus sensaciones, y su estado, ya son otros: "Ha sido muy duro, interminable".

Maldonado ha querido relatar su experiencia y dar las gracias a los profesionales sanitarios que le atendieron durante su estancia en el hospital y a todos los que trabajan para acabar con esta crisis sanitaria desde la primera línea.

"Son auténticos héroes, agradezco su humanidad y tengo que reconocer que he salido de esta en condiciones gracias a esos cuidados, a esa atención. Han estado pendientes continuamente, cada tres o cuatro horas me tomaban la presión, veían si me llegaba bien el oxígeno. Ha sido un seguimiento continuo", sostiene en una entrevista con Europa Press.

También, admite, estos profesionales le han dado "apoyo moral y personal" y destaca cómo el aislamiento se hacía más patente cuando los sanitarios entraban a su habitación "tan protegidos; cosa lógica por otro lado".

En este punto, cuestionado por si ha conocido la escasez de material por parte de los sanitarios, ha indicado que así se lo trasladaron. De hecho, ha puesto como ejemplo que cuando le dieron el alta del hospital él mismo pidió una mascarilla para llegar a casa "y les costó encontrarme una".

"Yo los veía protegidos pero sí me decían que estaban muy escasos de equipos de protección individual. Lo estaba palpando y viviendo también a través de las noticias, por eso desde Málaga de Moda, marca de promoción de la industria textil malagueña, se puso en marcha una iniciativa junto con "la Caixa" para adquirir material para fabricar y abastecer de mascarillas a centros asistenciales, comedores, residencias..., contratando a 25 personas en riesgo de exclusión social", precisa.

Maldonado tuvo los primeros síntomas el 5 de marzo, cuando comenzó a tener fiebre, malestar general y un dolor fuerte de riñones y cabeza. Dos días después acudió por primera vez a Urgencias, sin problemas de tos ni respiratorios pero sí con esos fuertes dolores, lo que apuntaba a una infección de orina, para lo que le recetaron antibióticos y antiinflamatorios.

Como el dolor no remitía, explica, le dieron cita con el urólogo pero al no mejorar la situación volvió el día 13 a urgencias y ya le realizaron una placa de tórax, "donde vieron manchas, sobre todo en el pulmón derecho; eran infiltraciones en pulmones". Directamente fue ingresado ese viernes y dos días después, el lunes 16 de marzo, le hicieron un TAC que confirmó esa infiltración en pulmón, momento en el que le aislaron ocho días siguiendo el protocolo de Covid-19.

Tras ser tratado y después de tres días ingresado y ocho en aislamiento hospitalario el test de Covid-19 salió negativo y le dieron el alta hospitalaria, aunque aún está pendiente, tal y como apunta, de una placa de tórax para ver la evolución de la neumonía.

Ya en casa la situación fue de nuevo de aislamiento, en una habitación, en cuya puerta le dejaban la comida. "Lo he pasado mal, la verdad; los momentos en el hospital, las secuelas del tratamiento de la enfermedad, que han sido potentes, con dolores, náuseas, vómitos y malestar; he estado bastante mal. Esto afecta a toda la ciudadanía", recalca el vicepresidente primero de la Diputación de Málaga.

Tras el aislamiento en casa para proteger a su familia, que dio por concluido este jueves, ya este Viernes Santo "por fin" puede pasar tiempo con ellos, aunque no saldrá a la calle, como recuerda deben hacer todos los ciudadanos. En su caso, las compras de alimentación y medicamentos las hacen otras personas de su familia debido a esa "vulnerabilidad" por la neumonía.

Durante el aislamiento en casa, según Maldonado, ha tenido contacto con su propia familia a través del móvil, igual que con los vecinos y amigos que le han estado enviando mensajes de ánimo en una situación "muy complicada".

También ha estado teletrabajando, de hecho cuenta que asistió a un pleno telemático del Ayuntamiento de Mijas, donde es concejal, y ha participado en videoconferencias con su grupo de Ciudadanos en la localidad; al igual que en las comisiones en la Diputación de Málaga. Maldonado señala que ha tenido tiempo para leer, para ver televisión e informarse de la evolución de la situación "e intentar que ese tiempo no fuera adverso, para descansar y recuperarme". Ahora, puede ya disfrutar de su familia, aunque todos en casa, finaliza.