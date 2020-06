Coronavirus Málaga: 'Yo también enseño desde casa', la campaña para apoyar a los docentes

Están protagonizando el arte de la docencia en tiempos de teleenseñanza, esos en los que se proponen acompañar a los alumnos en un proceso de formación fuera de lo común. Tratan, siempre a través de una pantalla, de generarles confianza ante un mar de incertidumbre que no ofrece respuestas certeras de cuáles serán las secuelas que dejará la crisis del coronavirus en la que se conocerá como la generación confinada.

Los profesores son, ahora más que nunca, su guía, pero también a ellos la pandemia les ha alterado la rutina. Quieren reivindicarse. Porque "en apoyo a los maestros no hay nada o casi nada". Ese es el objetivo que se proponen dos malagueños, Diego Moscoso y Laura Vela, que han impulsado una campaña para ensalzar la labor su sector. "Los maestros vivimos una pequeña revolución, ya que de la noche a la mañana nos vemos obligados a adaptar contenidos, a buscar metodologías adecuadas a nuestras familias, a nuestros alumnos y sus necesidades", reconoce Laura, que imparte clases en el primer ciclo de Educación Infantil.

El que ellos desempeñan, destaca, es un "trabajo duro y complicado" que "solo" ellos conocen, y, sin embargo, consideran que no han recibido todo el calor que esperaban. La maestra recuerda que, poco después de que se decretara el estado de la alarma decretado por el Gobierno y se suspendiera la enseñanza presencial, la sociedad comenzó a "cuestionar la labor docente", a criticar que algunos "no estaban a la altura". Fue entonces cuando planteó a su compañero Diego, que se ocupa de la asignatura de Educación Física, la posibilidad de lanzar una campaña a través de las redes sociales. Y puesto que la idea, remacha Laura, "es resaltar la labor de los docentes y no de los centros escolares" y de ahí que rehúsen proporcionar el nombre del colegio para el que trabajan.

"De la noche a la mañana nos vemos obligados a adaptar contenidos, a buscar metodologías adecuadas a nuestras familias, a sus alumnos y sus necesidades"

Así surgió #docentesmalagueñosunidos", la iniciativa a la que, además de "docentes apasionados" de todas las etapas educativas y de centros públicos, privados y concertados, se han sumado caras conocidas como el actor malagueño Salva Reina y la cantante María Villalón, que bajo el lema 'Yo también enseño desde casa' ofrecen su apoyo en unas imágenes lanzadas por los impulsores de la iniciativa. "Participan profesionales de otros sectores y personajes reconocidos malagueños porque en materia de Educación todos somos imprescindibles. El futuro de nuestros alumnos depende de toda la sociedad y hemos querido reflejar la unidad entre todos apoyando y respetando la labor de los docentes", manifiesta la maestra.

La campaña cuenta además con el apoyo del humorista Tomás García, el medallista olímpico Borja Vivas, el ex baloncentista Berni Rodríguez, la nadadora María Peláez y la escritora de cuentos infantiles Alicia Acosta, además de colectivos como Aula del Mar, la Asociación Despertando Dones y Mamis del Parque. También las familias juegan un papel importante, ya que "sin ellas", en palabras de Laura Vela, "sería imposible nuestro trabajo en estos momentos".