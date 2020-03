Cornavirus Málaga: Los mercados se resienten por el virus

Estos días no suena el bullicio que acostumbran los mercados. No se siente el alboroto en los pasillos ni suena el vocerío entre las cuarteladas. Muchas persianas están echadas y los clientes se atienden a cuenta gotas. En el de Huelin, por ejemplo, tan sólo hay seis de las treinta cuarteladas de pescado abiertas. Eso sí, no falta género. “Mientras que haya barcos, aquí estaremos. Estamos dando un servicio al ciudadano para que pueda comer pescado fresco”, explicaba convencida de su labor Tere Gómez una de las propietarias del puesto El Pedrito, quien junto a sus hermanos mantiene abierto la pescadería el mercado de abastos de la zona oeste.

El miedo al contagio del coronovarius y el escaso margen de beneficios que les dejan estos días de confinamiento ha hecho que muchas cuarteladas estén cerradas. El problema, es que si bien siguen teniendo a su clientela habitual, han perdido más del 60% de la facturación en la venta diaria que hacen a bares, restaurantes y chiringuitos. Cualquier semana anterior al confinamiento suponía para los propietarios de los puestos de pescadería una facturación cercana a los 15.000 euros, desde el pasado sábado 14 de marzo, apenas llegan a los 5.000 euros.

“Desde por la mañana temprano, los repartos a los establecimientos de hostelería eran continuos. Ahora para sobrevivir hemos tenido que reconvertirnos y hacerlos a domicilio. Tenemos muchos pedidos pero con cuatro personas menos”, lamentó Fernando Gómez quien se encarga de gestionarlos todas las mañanas junto a su hermano Pedro. “Llevamos también fruta o carne o lo que el cliente quiera, y desde aquí animamos a que éstos también se pongan a llevar sus productos para dar más dinamismo al mercado. Es nuestra obligación servir a la gente”, añadió Fernando quien recordó que mucha de las personas asiduas a Huelin son de edad avanzada, y por tanto, ante los riesgos, tienen que quedarse en su casa.

El cierre de la hostelería reduce la facturación en más de un 60%

Estas dos semanas, los pescaderos además se han enfrentado a las inclemencias meteorológicas, sobre todo, la anterior con el temporal de viento, que llevó a amarrar a la flota. “Ahora sí tenemos más variedad porque está saliendo un servicio mínimo y en Mercamálaga también está llegando mucho pescado”, señaló.

El Mercado Central de Abastecimiento de Málaga (Mercamálaga), continúa garantizando el suministro a mercados municipales de la capital y de la provincia y tiendas minoristas de la ciudad. Según informaron desde el 14 de marzo ha habido un 33 por ciento menos de pescado y marisco debido al cierre total del sector hostelero. En cambio, se ha experimentado una entrada del 18 por ciento más de toneladas de fruta y verdura comparado con el mismo periodo del año anterior.

En concreto, desde el 14 de marzo se han movilizado 6.073 toneladas de fruta y verdura y 563 de pescado y marisco y se ha producido un tránsito de 11.072 vehículos. Mercamálaga también recordó que hay mercancías suficientes para abastecer a la población, y que desde el mercado mayorista se abastecen los pequeños comercios y los mercados municipales de la provincia, y ahí tienen todos los productos que se necesitan para la alimentación diaria, por lo que animan a los ciudadanos a acudir a los mercados y a las tiendas de barrio para adquirir sus productos.

“Lo que no se entiende es que haya colas en los supermercados y la gente no se interese por el producto fresco”, repiten cada uno de los comerciantes de los mercados de Huelin.