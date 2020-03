Coronavirus en Málaga: seguimiento desigual este sábado de las medidas contra la epidemia

La primera jornada bajo el estado alarma decretado por el Gobierno como medida por la crisis sanitaria del Coronavirus se desarrolla este sábado de manera desigual. Las recomendaciones emitidas desde las autoridades para que los ciudadanos se queden en sus casas y salgan a la calle sólo lo imprescindible han calado en algunos aspectos pero no en otros, lo que revela que queda mucho por hacer y seguramente medidas más severas que adoptar. Si en el centro sí predominan las calles vacías y los comercios cerrados, la situación en los barrios es dispar y en no pocos casos presenta niveles de afluencia y actividad en las calles similares a un sábado cualquiera.

En lo que se refiere al centro, la presencia predominante en las calles corresponde al turismo, con grupos que, por propia iniciativa o con visitas guiadas, pasean por el entorno de Alcazabilla y la calle Larios mientras dejan estampas atípicas. No faltan quienes se desplazan en segways y en patinetes para completar sus particulares tours, ni quienes muestran su consternación al encontrarse cerrados los museos. Eso sí, hasta que se divulgó el anuncio municipal que decretaba el cierre de las terrazas, no era difícil encontrar establecimientos con sus mesas y sillas en la calle y a consumidores haciendo uso de las mismas. Por lo demás, puede decirse que el centro es la zona más sensible a la convocatoria de clausura, con una prácticamente nula afluencia de vecinos, con comercios cerrados y plazas deshabitadas.

Distinta es la situación en los barrios. De manera general, a primera hora de la mañana se contaban colas en prácticamente cualquier supermercado, aunque algunas horas después se respiraba cierta normalidad aunque sin que terminara de decaer la afluencia. En barrios como la Victoria, Cruz de Humilladero y El Palo, el paisaje es muy parecido al de cualquier sábado, con algunas tiendas y cafeterías cerradas pero otras muchas aún abiertas y mucha gente en la calle, bien para comprar o para dar un paseo. El Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso mostraba durante la mañana una afluencia menor a la habitual pero no faltaban corredores ni paseantes. En otros enclaves como la Carretera de Cádiz sí que se percibe mucha menor actividad, con muchos comercios cerrados, poca gente en la calle y mucho menos tráfico que lo habitual. En Ciudad Jardín, por el contrario, y especialmente en zonas de concentración comercial como la calle Emilio Thuiller, nadie podría distinguir señales de un estado de alarma por más que algunas tiendas se hubiesen quedado cerradas. Un dato particularmente curioso: al mediodía las colas ya no se encontraban en los supermercados, sino en los estancos. Prácticamente todos los establecimientos de este tipo han abierto sus puertas y atienden a una clientela masiva. No sólo el papel higiénico es objeto de acopio a destajo.