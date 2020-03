Solidaridad ante la alarma: por una nueva política del cuidado en Málaga

Pepa López, natural de Marbella, ejerce desde hace ya varios años como profesora de español en Nueva Orleans. El pasado sábado compartió en Facebook vídeos de vecinos de Málaga que aquella noche salieron a aplaudir a los profesionales sanitarios en los balcones y ventanas de sus casas e invitó a hacer lo mismo a su comunidad de amigos y compañeros en la ciudad estadounidense. De inmediato recibió respuestas de asombro, complicidad y entusiasmo, así como peticiones para compartir sus vídeos. En la medida anunciada para reconocer el trabajo de los profesionales que hacen frente a la crisis sanitaria en hospitales y centros de salud, Málaga ha sido uno de los referentes más divulgados en cuanto al éxito de la convocatoria. Pero la ciudad no sólo se está ganando la calidad de modelo a la hora de dar aplausos: la capacidad de ciudadanos y empresas a la hora de aprovechar los medios disponibles para ofrecer atención y cobertura a los más desfavorecidos por la cuarentena ha ido muy por delante, en no pocas ocasiones, de la acción administrativa. Esta cobertura, a menudo espontánea, tiene en el mismo aislamiento que le da la razón de ser su principal obstáculo, pero dado que la asistencia a personas enfermas o solas es uno de los motivos contemplados a la hora de permitir la movilidad, la normativa excepcional brinda de entrada margen suficiente para la acción, a menudo hasta soluciones insólitas. Esta disposición se hace pública, principalmente, en las redes sociales, independientemente de la red de voluntarios que trabajan en organizaciones como Cáritas y Cruz Roja, cuya actividad se ve desbordada estos días; y, aunque en principio cada persona con intención de ayudar actúa en solitario, las mismas redes ofrecen mecanismos de organización para garantizar que toda asistencia ofrecida llega a los objetivos adecuados. Puede decirse, en este sentido, que la sociedad civil ha ido por delante de la administración a la hora de tejer una red de cuidados eficaz y autogestionada. Una experiencia que, por muchas razones, convendría mantener una vez que acabe el confinamiento.

"Personas mayores incapacitadas, me ofrezco para hacerles compra o lo que necesiten en Malaga. Me ofrezco voluntario. Quiero ayudar", apuntaba también en Facebook el actor Mel Rocher. Las redes sociales se han llenado estos días de personas que ofrecen voluntariamente compañía, asistencia, abastecimiento y una amplia gama de cuidados. No faltan profesionales que se prestan a atender, asesorar u ofrecer sus servicios de manera gratuita durante estos días, lo mismo profesores que médicos y enfermeros (la principal motivación del personal sanitario es, en este caso, rebajar a través de esa posible atención virtual el posible colapso en hospitales y centros de salud). También las mascotas son objeto y a la vez vehículo de cuidados: muchos se ofrecen a pasear perros, aunque la mayor novedad se encuentra en dueños de perros que deciden prestarlos a quienes desean tener una excusa para salir a la calle, aunque sea por unos minutos, ya que las medidas del Gobierno permiten romper la cuarentena durante un breve plazo cada día para sacar de paseo a los animales domésticos (no hace falta recordar que semejante práctica, según las directrices del Gobierno, resulta harto contraproducente y nada recomendable). En cualquier caso, ante el repunte de abandono de mascotas registrado en los últimos días, protectoras y veterinarios recuerdan que ni perros ni gatos son transmisores del Covid-19.

Aunque en principio toda esta ayuda se vuelca de manera particular en las redes, no faltan mecanismos para desarrollar una gestión coordinada. Así, la nueva asociación de voluntarios Codvid ofrece su cuenta de Twitter (@VCodvid) para articular la acción e indicar a cualquier ciudadano de toda España con ganas de ayudar dónde es más necesaria su colaboración en cada momento. A nivel local, el grupo de Facebook Red Malaguita de Apoyo Mutuo presta un servicio similar con la ventaja de una mayor proximidad. De cualquier forma, los responsables de organizaciones como Cáritas recuerdan que siempre es preferible gestionar las ayudas a través de esas mismas asociaciones; y que la vulneración del confinamiento por atender a una persona enferma o sola desconocida, a título personal, entraña riesgos considerables.

Entre las empresas tampoco faltan muestras de solidaridad, como las cadenas hoteleras que han puesto sus establecimientos a disposición de las autoridades sanitarias para que los enfermos puedan recibir allí atención en caso de que los hospitales queden saturados. Este domingo, la cadena de restaurantes Brunchit, que cuenta con varios establecimientos en Málaga y Marbella, anunciaba que ponía toda la comida almacenada "a disposición de comedores sociales del centro de Málaga y alrededores. Igualmente, ponemos a disposición de quien lo necesite nuestros espacios en el centro para cualquier necesidad de hospitales, centros de salud o material médico". En lo relativo al sector cultural, son abundantes los conciertos y las representaciones teatrales on line promovidas por artistas malagueños.

En cuanto a la acción municipal, el Ayuntamiento de Málaga anunció este domingo que sus Servicios Sociales se aliarán con Cáritas y Cruz Roja para "dar cobertura y asistencia a personas necesitadas en sus domicilios, así como a personas sin hogar en centros especializados". Igualmente, el Consistorio decretó la suspensión del SARE, con lo que los ciudadanos pueden aparcar en zona azul de manera gratuita. Esta red de cuidados crecerá, presumiblemente, en los próximos días, dado que los objetos de atención seguirán creciendo igualmente. Mientras tanto, las autoridades y las mismas organizaciones de asistencia insisten en que el mayor gesto de solidaridad consiste a día de hoy en quedarse en casa.