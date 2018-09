Cortés invita a ir a la Fiscalía para denunciar la escasez de medios de Bomberos

El conflicto que desde hace ya casi dos años mantienen el Cuerpo de Bomberos de Málaga capital y el equipo de gobierno del PP ha protagonizado este miércoles un nuevo episodio de crispación en el marco de la última Comisión de Ordenación del Territorio, Movilidad y Seguridad. Las quejas de los operarios por la supuesta falta de medios de los que disponen para realizar su trabajo ha alimentado a los grupos de la oposición en sus ataques al Ejecutivo local, que, en la persona del concejal de Seguridad, Mario Cortés, se ha revuelto al invitar de manera continuada a las formaciones a que acudan a los juzgados para sustanciar sus denuncias.

“Señor Cortés, por qué pone en peligro las vidas de los malagueños en el momento en que no hace que los bomberos tengan los medios adecuados, la plantilla necesaria, los recursos materiales”, le ha espetado el concejal socialista Rafael Gálvez, quien en su intervención ha apuntado de manera directa al interés del PP en desmantelar el servicio de extinción de incendios, “poniendo en peligro la vida de los malagueños”. “No jueguen con la ruleta rusa con la seguridad de los malagueños”, ha insistido.

Mensaje que ha venido a sumarse al que minutos antes relató la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, quien ha criticado la “arrogancia” y la “prepotencia” mostrada por el equipo de gobierno en este asunto. “¿No le da nada en las tripas? ¿No tiene tripas para que se le revuelvan ante estas situaciones?”, ha sentenciado Torralbo dirigiéndose de manera directa a Cortés.

Ante estas andananas, el concejal de Seguridad, lejos de contenerse, ha respondido atacando. Para el edil, la cuestión es ya un asunto "político-electoral”, que tendrá continuidad hasta las elecciones municipales, y ha augurado que el modo de resolverlo es subiendo el sueldo a los bomberos. “¿Cuánto queréis? Pasta encima de la mesa y se arregla el conflicto”, ha dicho.

En el avance de su intervención ha ido a más y, ante las acusaciones de falta de medios -como de discos para las radiales que cuestan 1,5 euros-, ha reclamado a los grupos de la oposición y a los bomberos que si son ciertas todas las quejas “vayan a la Fiscalía”.

“Si ponemos en peligro la seguridad de los ciudadanos, si no quiero comprar deliberadamente un disco de euro y medio, vayan a la Fiscalía y pongan por escrito todo lo que dicen, que me imputen y me metan en la cárcel; y si no, callénse y trabajen”. “Vayamos a la Fiscalía; estaré encantado de que un juez diga que lo estoy haciendo bien”, ha reiterado, acusando a los grupos de intentar “pringar a Paco de la Torre en esto”.

La confrontación ha salido a relucir en el debate de una moción presentada por Málaga para la Gente en la que se insistía en la necesidad de tomar medidas para cubrir los déficits del cuerpo de Bomberos.