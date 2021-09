La tasa más alta de Covid en Málaga se registra ahora entre los menores de 14 años

Al comienzo de la pandemia –sin la vacuna–, los mayores registraban la mayor tasa de contagios y los niños, la menor. La progresiva inmunización ha invertido la situación: ahora los menores de 14 años tienen la incidencia más alta y los ancianos, la más baja.

Pero hay otro dato que también evidencia el papel de la vacunación a la hora de controlar la expansión del Covid. La tasa entre los jóvenes –que ya llevan varias semanas recibiendo los preceptivos pinchazos– ha caído 16 veces tras su inmunización.

La Consejería de Salud y Familias está vacunando a todas las personas que lo deseen a partir de los 12 años sin cita y en unidades móviles para facilitar el proceso. Pero por debajo de esa edad aún no está autorizada la vacunación. La Agencia Europea del Medicamento está en la fase final del proceso para darle luz verde y en Estados Unidos ya está permitida a partir de los cinco años. El consejo de los pediatras a los padres es que “no lo duden” y vacunen a sus hijos cuando se autoricen las dosis a edades pediátricas.

La tasa media de la provincia de Málaga es de 71,8 casos por 100.000 habitantes. Por tramos de edad, el de 0 a 14 años –donde se concentra la amplía mayoría de los no vacunados– es el que registra la mayor incidencia. Exactamente 89,0. Le sigue el de 30 a 44 años en el que es de 87,2. En la franja de 65 y 84 años se sitúa en 65,7 y en la de 45 a 64, en 61,6. Y ahora son los de más avanzada edad –los que al principio de la pandemia y sin vacuna más contraían la infección– los que presentan la menor incidencia:entre los mayores de 85 años es de 57,8.

La mortalidad, eso sí, continúa siendo más elevada entre las personas con más años. De hecho, sube con cada tramo de edad. La tasa media provincial es de 115,6. De 0 a 14 años es de 0,8 –la más baja–, de 15 a 29 de 4,5, de 30 a 44 de 6,1, de 45 a 64 de 53,3, de 65 a 84 de 394,3 y de 85 años o más se sitúa en 1.737,5, –la más elevada–.

El jefe de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirónsalud Málaga, Manuel Baca, aconseja a los padres que no vacilen y vacunen a sus hijos. A partir de 12 años ya pueden hacerlo. Por debajo de esa edad, recomienda que lo hagan cuando las autoridades sanitarios la autoricen.

“Que no tengan ninguna duda, es imprescindible que vacunen a sus hijos. Primero por los propios niños y segundo para cortar la transmisión a los adultos. Que no tengan ningún miedo. En adultos la vacuna se tolera bastante bien y entre los niños, todavía mejor”, explica el pediatra. Asegura que los estudios realizados concluyen que no sienten los efectos secundarios.

Baca comentó que aunque el Covid tuvo menos impacto entre niños y jóvenes, en su hospital ha habido menores ingresados de diez días a 13 años, con afectaciones cardiacas. Recordó que, aunque en la infancia y la adolescencia el virus ha tenido menos impacto, la quinta ola castigó bastante a los jóvenes. Por ello, insistió en que los padres vacunen a sus hijos porque “sería triste que el siguiente susto nos viniera de la infancia”.