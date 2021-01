Covid: dudas sobre la vacuna y el embarazo

Muchas mujeres embarazadas seguramente se preguntan si deben vacunarse contra el coronavirus. Debido a las prisas con que ha salido, la vacuna no se ha probado en gestantes y por ahora su uso no está autorizado en este colectivo.

Pero el ginecólogo del Centro Gutenberg, Claudio Álvarez, es partidario de la inmunización. El responsable de la Unidad de Reproducción de la clínica sostiene que por la técnica de fabricación, “la vacuna es segura, por la experiencia que tenemos de otras anteriores”. Y añade: “Si una embarazada se infecta con Covid, el riesgo es mayor que el eventual riesgo de la vacuna”. Agrega que sobre todo deben inmunizarse aquellas gestantes que tengan asociados factores de riesgo como obesidad, diabetes e hipertensión o que por su trabajo estén expuestas al Covid.

No obstante, aconseja que en la situación actual –con la vacuna aún no autorizada para embarazadas– éstas deben consultar a un médico que “estudie su caso particular y evalúe su riesgo personal”.

Respecto a aquellas mujeres que estén buscando el embarazo, la recomendación es que dejen pasar un periodo de tiempo tras haberse inoculado la segunda dosis de la vacuna antes de intentar quedarse embarazadas.

El Ministerio de Sanidad, la Sociedad Española de Fertilidad y la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción aconsejan que sean dos semanas después de esa segunda inyección. La Junta recomienda que sean dos meses.

La Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología es más ambigua –dado que cada estado comunitario tiene propias sus recomendaciones–, no establece un lapso claro y aconseja que ese periodo sea de “unos pocos días”.

En todo caso, Álvarez defiende la seguridad de la vacuna por el tipo de técnica empleada en su fabricación (llamada ARN mensajero). Por ello concluye: “A nivel personal, creo que hay que fomentar la vacunación”.