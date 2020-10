La creatividad traspasa la pantalla en la segunda edición de los videojuegos indies de Málaga

Renovarse o morir, y la segunda edición de los videojuegos indies de Málaga optó por la primera opción. Debido a la pandemia de coronavirus, la gala de presentación de los 20 juegos finalistas seleccionados por el jurado se realizó de forma virtual por las plataformas de Youtube y Twitch.

La gala comenzó con unos vídeos promocionales de los distintos juegos y con la bienvenida de Antonio Quirós, coordinador del Polo Digital de Málaga. “He disfrutado como un enano probando los videojuegos”, confesaba Quirós. También quiso agradecer a los patrocinadores de los premios su colaboración.

Después de la breve presentación comenzaron a presentarse los juegos de la categoría PC/Consola con un formato muy dinámico que se repitió en todas las secciones. En dos minutos debían explicar el funcionamiento y las características principales de cada videojuego. Mientras tanto, en la pantalla los espectadores podían ver escenarios de las diferentes propuestas y un cronómetro que marcaba el tiempo de cada intervención.

Christian Moreno, Rodolfo Tiessler y Escarlata González se encargaron de presentar a los equipos del resto de secciones Mobile, Competitive games e inmersión háptica/XR. “Yo tengo ya el móvil roto de tanto jugar”, bromeó Moreno. Este evento online, no exento de numerosos problemas técnicos de sonido y conexiones, supone un gran avance en la celebración de galas para evitar la presencialidad y prevenir así el contagio del coronavirus.

Tras la ronda explicativa de cada categoría, el jurado preguntaba por algunas cuestiones que quedaban por resolver, como por ejemplo la adaptación de los juegos de un formato a otro o la posibilidad de monetizar el proyecto, entre otros asuntos.

De esta manera, los espectadores pudieron conocer en profundidad los 20 finalistas de esta segunda edición. En la categoría de PC/Consolas los cinco finalistas son Burn me twice, Inner Ashes, Summer in Mara, Tape: Unvell the memories, y The many pieces of Mr. Coo. En la sección Mobile los elegidos son Melbits world, Reventure, Smash monkeys, Soccer royale y Unmemory.

La calidad no es menor en los juegos seleccionados en la categoría Competitive Games, en la que el jurado eligió a Whisper of soul, Kingdom of Crowns, Runner heroes, Soccer royale y Grab the win. Por último, compitiendo en la sección Inmersiva háptica/XR han pasado a la siguiente fase Desolatium, DreamBack VR, Intruders: hide and seek, Magic joust y Shoottris.

Ya solo queda conocer a los ganadores el próximo 13 de noviembre a las 18.00 en un evento virtual presentado por Ángel Quintana y Lara Smirnova. En un principio estaba prevista su celebración en la Fábrica de cervezas Victoria, pero la organización decidió organizar la entrega de premios de forma virtual. Los galardones están dotados de 4.000 euros al mejor de cada categoría, más 2.000 euros adicionales al mejor videojuego de la edición, así como un año de estancia gratuita en el Polo Digital, en la Tabacalera de Málaga, para seis de los finalistas.