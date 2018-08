"Creí que era broma y me dio con la pistola"

En apenas cuatro segundos, el autor del robo a punta de pistola ocurrido el lunes hacia el mediodía guardó la recaudación en una bolsa de plástico y huyó a la carrera. Salió despavorido, al punto de que llegó a golpearse en la cabeza con la persiana, que estaba medio bajada, minutos antes del cierre de la cafetería, situada en la Tribuna de los Pobres. "Debe de tener un chichón en la cabeza", asegura Noelia, la trabajadora a la que el atracador propinó con una pistola un golpe en el brazo. La Policía Nacional continúa investigando los hechos y, aunque según las fuentes consultadas se han producido distintos avances, por el momento los agentes no han practicado ninguna detención. Los efectivos tratan de esclarecer si es la misma persona que recientemente ha protagonizado otros robos en establecimientos.

La empleada que sufrió el encontronazo con el asaltante explica en declaraciones a este periódico que se encontraba de espaldas cuando fue sorprendida. Al girarse encontró a un hombre de unos 40 años y gran altura que le exigía el dinero. ¿"Qué dinero?", preguntó con guasa, creyendo, recalca, que se trataba de una broma. "Entró y no lo vi. Me dijo que no era ninguna broma y para convencerme me golpeó en el brazo con la pistola", relata la empleada al tiempo que muestra el hematoma que le causó la agresión y lanza un mensaje a la Policía: "Que lo cojan rápido".

El asaltante apuntó a las empleadas y huyó por las escaleras de la Tribuna de los Pobres

El atracador llevaba una gorra y una mascarilla que, en palabras de Noelia, le cubría prácticamente toda la cara, lo que le impidió ni siquiera distinguir si llevaba gafas. Mientras el individuo se dirigía a la caja, recalcó que necesitaba dinero para enviar a Rumanía y, a renglón seguido, pronunció un par de palabras en árabe, aunque las empleadas sospechan que, en realidad, hablaba español y solo pretendía intimidarlas.

Las cámaras de seguridad con las que cuenta la cafetería captaron el instante en el que tuvo lugar el atraco. Así, las imágenes recogen el momento en el que el atracador, que vestía una camisa larga, agredió a una de las trabajadoras y, tras hacerse con el botín, de unos 1.000 euros, emprendió la huida. Unos testigos indicaron que en el exterior vieron esperando a una mujer, por lo que se investiga si su intención era la de alertar en caso de presencia policial.

Aunque por el momento se desconoce si se trataba de un arma de fogueo, con la que además de golpear a una camarera apuntó a las otras, hasta que logró hacerse con la recaudación de la caja y abandonó el negocio. "No era necesaria esa violencia", asevera el dueño del negocio, quien detalla que el atracador "no quiso bolsos ni móviles, sino que iba a por la caja". Cuando se produjo el asalto, en el interior de la cafetería liquidaban la jornada de trabajo tres empleadas. La cuarta que también suele estar se había marchado poco antes. "En 18 años no había habido un atraco así", indica. Y añade el encargado: "Si ella hubiera estado en ese momento, sabríamos si la pistola era real o simulada porque se la habría quitado", bromea. Lo curioso, destaca, es que ningún agente patrullara en ese momento por la zona, en la que suele haber presencia policial. Un aviso en la Sala del 092 alertaba de lo ocurrido. Varios agentes llegaron con premura al lugar, pero el atracador ya se había fugado. Lo hizo por las escaleras de la Tribuna de los Pobres, donde se le perdió la pista. Días atrás, la Policía detuvo a un hombre de 43 años como presunto responsable de tres atracos perpetrados en 36 horas en comercios de la zona este tras amenazar a los responsables con un cuchillo de 15 centímetros de hoja.