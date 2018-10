Critican que los centros deportivos incumplen los derechos de transexuales

Asociaciones de personas transexuales, junto con el grupo de Málaga Ahora en el Ayuntamiento de la capital, criticaron ayer que los centros deportivos municipales incumplen los derechos de este colectivo, recogidos en la ley andaluza integral para la no discriminación por motivos de género, que entró en vigor hace ya cuatro años. El colectivo consideró esto "un sufrimiento evitable". "Lo primero que miro en un gimnasio son los vestuarios" explicó Daniel Gutiérrez, miembro de la asociación Transhuellas, quien señaló que de esta manera los problemas a los que se enfrentan las personas trans en los centros deportivos. "Basta con mirarme para darse cuenta de que no soy una mujer, y sin embargo tanto en un gimnasio Inacua -antigua concesionaria de los centros municipales- y hoy en otro Go Fit -la concesionaria actual- me obligan a utilizar las duchas del vestuario femenino". Gutiérrez también denunció la falta de formación del personal de estos centros, "lo que provoca meteduras de pata dolorosas".