Cs niega cualquier brecha con el alcalde de Málaga por los restos arqueológicos del Astoria

Los restos hallados en los antiguos terrenos del Astoria y Victoria y el futuro del espacio no ha supuesto una "brecha" según la concejala de Cultura y portavoz de Cs, Noelia Losada, en el equipo de gobierno. Así, tanto el alcalde, Francisco de la Torre, como Losada han insistido en que será la Junta la que determine el valor de los hallazgos y se reflexionará sobre el futuro proyecto.

Eso sí, De la Torre ha vuelto a recordar a Losada el acuerdo de gobierno firmado con la formación naranja donde se abordaba el proyecto; mientras Losada ha afirmado que "en ningún momento" ha dicho que "no vamos a cumplir con el acuerdo firmado, en el que pone que si hay relevancia arqueológica se pondrá en valor o se integrará con el futuro que allí haya".

"El acuerdo está abierto"

"En ningún momento hemos dicho que vayamos a incumplir nada, el acuerdo está abierto, es lo que dice, y, por lo tanto, falta el primer axioma que es ver la relevancia, que la determinará la Junta", ha subrayado Losada.

No obstante, la edil de Cultura también ha vuelto a manifestar que "empatizo sobre esa corriente de opinión que está habiendo en Málaga de disfrutar de las vistas despejadas de la plaza" pero "me parece una etapa que no ha llegado y no pasa nada por abrir un periodo de reflexión a la luz de los hallazgos nuevos y escuchar a la gente". "Se puede abrir un periodo de reflexión cuando Cultura diga, exactamente, la relevancia y qué hay que hacer con ellos".

Losada ha incidido en que PP y Cs, socios de gobierno, "son dos partidos distintos y, a veces, tenemos opiniones diferentes sobre las cosas y eso es natural y así tiene que ser", insistiendo, en que aún se está en una fase "muy incipiente". "La Delegación de Cultura de la Junta será quién nos vaya marcando realmente todo", ha dicho.

Así lo han señalado tras ser cuestionados durante un acto en el Centro de Arte Contemporáneo al que han asistido ambos y donde De la Torre ha incidido que hay firmado entre el PP y Cs, socios de gobierno, un acuerdo "donde se aborda el tema", en concreto, abordar el derribo del edificio, como ya se llevó a cabo, para la realización de la excavación arqueológica, ya hecha; para que "opine quien tiene que opinar, que es la Junta, sobre el valor y ver si lo tiene para ser conservados y cómo ser integrados en el proyecto que se pueda materializar".

"Más o menos en esa línea es cómo lo vimos, si sobre ese tema es necesario reflexionar de otra manera, a la vista de lo que salga, será, un poco, la Junta de Andalucía la que tenga que decirlo", ha añadido, insistiendo en que se remite a "quienes tienen la autoridad". "En ese momento, volveremos a hablar pero nosotros firmamos un documento, que lógicamente debe ser la guía de la actuación del equipo de gobierno en este tema", ha reiterado De la Torre.