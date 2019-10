Cs reclama a su portavoz en Torremolinos que entregue su acta tras pasar al grupo de no adscritos

La dirección provincial de Ciudadanos ha reclamado al que hasta hace unos días ha sido su portavoz en el Ayuntamiento de Torremolinos, Nicolás de Miguel, que entregue su acta de concejal tras darse de baja en la formación y pasar al grupo de no adscritos.

Tras conocer la renuncia de De Miguel, Cs le ha solicitado al edil el acta, recordándole que todos los cargos electos de la formación naranja firman una carta ética mediante la cual se comprometen a devolver dicho acta en el momento de abandonar las siglas del partido.

Según han precisado en un comunicado, el grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Torremolinos, que cuenta ya con David Obadía como único representante de la formación naranja, "seguirá trabajando con su proyecto de ciudad para conseguir un beneficio común para el conjunto de los torremolinenses".

En las pasadas elecciones municipales de mayo, el PSOE obtuvo ocho ediles, nueve el PP, dos Ciudadanos, uno Por mi Pueblo --partido del ex alcalde 'popular' Pedro Fernández Montes--, y dos Vox aunque la que fuera miembro de la candidatura de este partido Lucía Cuín pasó al grupo de no adscritos, al que pasa también ahora el ex portavoz de Cs y que podría incluso incorporarse al equipo de gobierno liderado por el socialista José Ortiz.