Cuarto día de huelga ferroviaria sin mayores incidencias en Málaga

Después de que el lunes se tuviesen que suprimir distintos trenes de Cercanías ante la no asistencia de un maquinista que estaba llamado a cubrir los servicios mínimos, este martes el cuarto día de huelga se ha llevado a término sin mayor incidencias, cubriéndose los servicios mínimos pactados.

Se han visto afectados por la jornada de huelga convocada por los sindicatos ocho trenes AVE (cuatro de ida y cuatro de vuelta) a Madrid, dos Avant a Sevilla y dos media distancia convencionales a la capital regional. Asimismo, los tres paros en los trenes de Cercanías han permitido la circulación de los convoyes a un 75% en hora punta y a un 50% en hora valle, según indica Renfe.

Desde el sindicato CGT confirman que la jornada se ha desarrollado sin mayores incidencias en Málaga, “no como en otras ciudades de España en las que Renfe ha tenido que hacer anuncios en prensa pidiendo a los usuarios que busquen medios de transporte alternativos”, indica el secretario general de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro.

Desde el sindicato calculan que se han visto afectados por la jornada en reivindicación de la contratación de personal, 47 trenes de Cercanías. De estos convoyes, 40 corresponderían a la línea C-1 que conecta la capital con Fuengirola y los siete restantes de la línea que comunica Málaga y Álora.

Este miércoles no hay convocada huelga, si bien se mantienen las convocatorias para los días 7, 8, 11 y 12, coincidiendo con la festividad del puente del Pilar.

Pese a que no haya paro anunciado desde CGT denuncian que se ha anunciado para mañana la suspensión de 12 trenes sin que esté motivado por la huelga. “Renfe ya no puede decir que por nuestra culpa se cancelen los trenes, porque este miércoles no está convocado ningún paro”, añadió Miguel Montenegro.