No falla: conforme llega uno a la Plaza de la Constitución desde la calle Granada, el trance multiplica sus efectos hipnóticos y ya no hay personas, ni paseantes, ni siquiera turistas; sólo masa. Ahora es el gran escenario del Carnaval el que justifica la definición de la plaza como lugar-espectáculo, pero apenas acabe correrá la alfombra roja del Festival de Cine, y ya la estarán enrollando de vuelta cuando empiecen a instalar las sillas y tribunas de la Semana Santa, con todas las novedades que traerá este año. Y algo habrá inventado el alcalde para antes del Corpus, no crean. Entre tanto reclamo, quienes están aquí cuentan en la medida en que contribuyen a la afluencia que permite hablar luego del motor económico de Andalucía, de una de las ciudades que más crecen en España, del nuevo destino europeo más atractivo y todo lo demás. Ergo, no se puede estar aquí sin formar parte, sin aportar a la causa, sin ser cliente, aunque tengamos la cabeza en otra parte. Todo el mundo se hace notar en la calle Larios de la que se habla en los foros más influyentes como signo de milagro urbanístico; pero lo único que se puede a hacer a estas alturas es dar la razón a los promotores del invento y admitir que la cantidad de años en los que este termómetro ha dado de sí, incluidos los castillos de fuegos artificiales de Teresa Porras y los toldos cerveceros con que nos protege la municipalidad del sol en verano, es ya ingente, más que notable, tanto como para considerar que sin el espectáculo Málaga sería muy poco, apenas nada. Por eso, quienes necesitan algo de otros acuden aquí, donde pasan desde el rey hasta el último vasallo, dispuestos a lanzar el anzuelo seguros de que la cosecha será infinitamente mejor que en cualquier otra parte. Al llegar a la calle Larios uno se siente interpelado continuamente, sacado de su particularidad rumiada, interrogado por gente a la que no conoces. Ya en la calle Granada salen al paso presuntos que quieren que coma pescaíto en su bar, que me tome un helado en su chiringuito, un café en su mesa o un extraño dulce italiano, mezcla de muchas cosas, de pie junto a un escaparate. Acumulo folletos con información sobre ofertas inmobiliarias, periódicos gratuitos y menús diversos de comida rápida. Y entonces ya no estás a tu aire, ya no estás en lo que estabas: esto sigue siendo, a pesar de todo, la calle Larios y muchos reclaman tu atención hasta donde no imaginas y menos te esperas.

Hace unos días me salió al paso, a diez metros del Café Central, una mujer con un billete de lotería en la mano: “Cómpramelo, niño, es el número de la suerte, es el trece, te va a tocar seguro”. Rechacé con un “no, muchas gracias”, pero estaba claro que la joven, morena, gitana y tremendamente simpática, no se iba a dar por vencida: “Que sí, niño, que esto es suerte y salud pa toa la vía, que te va a tocar a ti y a los tuyos”. Me di cuenta de que a su lado iba ya otra compañera, vestida también con chándal primario y la misma sonrisa estampada en la cara, pero callada y paciente, dejando a la anterior la caza definitiva de la presa: “Pero si es el 13, míralo, éste es el tuyo, míralo, anda, cógelo, cógelo que es tuyo, que tiene tu nombre, mira”. Y entonces, dado que mi negativa continuaba, la mujer lanzó su órdago definitivo. Se me plantó en mis narices y espetó: “Oye, te lo tienes que llevar porque te va a tocar. Me lo he frotado en la barriga, así que te va a tocar seguro”. Toda aquella carnalidad me asaltó de pronto y me dejó sin argumentos. La joven se había frotado el billete en la barriga. Estuve a punto de preguntarle si lo había hecho con protección o no, pero me callé a tiempo. Intenté pensar en John McClane en La Jungla de Cristal, en Rosalía cantando Melina, en las vías tomistas contadas como un chiste en un bar de carretera, en la posibilidad de entrar en algún museo de arte con un bote de ácido sulfúrico, en mi última visita a Albacete, en el cuarto de baño de Vladimir Putin, pero no, no había manera, no podía quitarme de la cabeza a aquella mujer frotándose la barriga con el billete de lotería que sostenía a escasos centímetros de mí, el trece, ¿no lo ves?, es el trece, te va a tocar seguro. Dado que me quedé sin respuesta y sólo me salía mi sonrisa de idiota, la pobre se dio por vencida y al segundo se arrimó a otro incauto. En los cinco minutos siguientes me intentaron convencer de que aportara una cantidad irrisoria para una escuela infantil en África y de que comprara los cartuchos de tinta más económicos. No estamos solos, a pesar de todo. Aleluya.