El Cuponazo de la ONCE reparte 225.000 euros en Pizarra

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado una parte de su fortuna en Pizarra, donde Marcelo Enrique Domínguez, ha vendido nueve cupones premiados con 25.000 euros cada uno repartiendo así 225.000 euros.

En un sorteo en el que la mayor fortuna se la han llevado las Islas Canarias, con diez millones de euros repartidos entre Las Palmas y Tenerife, Marcelo Domínguez ha llevado la suerte a su estand ubicado en la entrada de un supermercado de la calle Ingeniero Pablo Esteban de la localidad malagueña.

Domínguez, que es vendedor de la ONCE desde 2017, reconoce que todos los días se levanta con la esperanza de dar un premio, "y hoy se ha cumplido esa ilusión". "Cuando lo comprobé no me lo podía creer, fui a despertar a mi señora, espero que esto levante el ánimo a todos en Pizarra", añade.

Cinco de los nueve cupones premiados los ha dado a una peña de un bar del municipio. "Juegan todas las semanas cinco cupones terminados en 5 desde hace unos pocos de años --explica--. Ellos no están pendientes de qué número sale y acabo de darles la sorpresa. Me han dicho; "Me traerás el Gordo". Y les he dicho; "¡Pues sí!". Es una alegría inmensa", concluye.

Otros 250.000 euros se han repartido en el Centro Comercial Lagoh de Sevilla con otros diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno, y otro cupón agraciado con 25.000 euros se ha vendido en Granada, por lo que ha repartido medio millón de euros entre las provincias de Málaga, Sevilla y Granada.

En total, el Cuponazo ha repartido 11,5 millones de euros en premios mayores entre seis comunidades autónomas, Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.