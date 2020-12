El Cuponazo de la ONCE deja 450.000 euros en Villanueva del Rosario

El sorteo del Cuponazo la ONCE de el pasado viernes, 11 de diciembre, ha dejado una parte de su fortuna en la localidad malagueña de Villanueva del Rosario donde Yolanda Román ha vendido 18 cupones premiados con 25.000 euros cada uno, repartiendo así 450.000 euros entre sus vecinos. El sorteo del Cuponazo la ONCE de el pasado viernes, 11 de diciembre, ha dejado una parte de su fortuna en la localidad malagueña de Villanueva del Rosario donde Yolanda Román ha vendido 18 cupones premiados con 25.000 euros cada uno, repartiendo así 450.000 euros entre sus vecinos.

La mayor parte de los 18 cupones los vendió de forma ambulante por el centro de Villanueva del Rosario y alguno también en restaurantes de Villanueva del Trabuco, han informado desde ONCE en un comunicado. Román, que es vendedora de la ONCE desde 1999, se ha mostrado esta "muy feliz" por haber repartido este premio en su pueblo en vísperas de la Navidad. "Es una alegría la que siento que no se puede uno imaginar, sobre todo por el año que llevamos". "Yo publiqué en mi Facebook hace unos días que iba a mejorar este 2020 y es lo que ha pasado y estoy encantada porque es gente que lo necesitan todos", ha reconocido.

Este es el tercer gran premio que Yolanda Román da a sus clientes después de haber repartido premios de 175.000 y 350.000 euros años atrás. "En septiembre de 2013 di 350.000 euros y a los dos meses otro de 20.000 euros, así que ahora igual doy el de Navidad de la ONCE también", ha afirmado.

El resto de premios del sorteo del viernes 11 se han repartido entre Castilla La Mancha, Galicia y Murcia. El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de nueve millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, el premio sube a 15 millones.

Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más.