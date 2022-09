A Dani Pérez no le sale ningún rival y será el candidato del PSOE a las municipales de Málaga

A Dani Pérez no le ha salido ningún rival en la carrera a ser candidato a las municipales de Málaga. La carrera, que se antoja difícil para desbancar aun PP que Gobierna en la capital desde el año 95, es ahora en solitario. Para ello, tiene el apoyo de todos los concejales socialistas en el Ayuntamiento y las 11 agrupaciones de la capital.

El portavoz socialista y secretario general del PSOE de Málaga ha manifestado que este presentó la documentación para optar como candidato socialista a la Alcaldía de Málaga. “Me presento con un trabajo hecho durante estos últimos casi cuatro años de trabajo concienzudo por la ciudad de Málaga, dando respuesta a las necesidades de las familias y apostando por un proyecto de futuro para la ciudad, con ilusión y con ganas”. Por el contrario, “Paco de la Torre ha demostrado que no cree en la potencialidad de los barrios, a los que tiene abandonados, llenos de suciedad y muchos con carencias de infraestructuras básicas. Esta no es la Málaga que nos merecemos”.

En su ya destacado marcador, son 250 días los que quedan a partir de este martes para "el cambio político en Málaga", ha destacado Pérez, que ha defendido que el PSOE tiene un proyecto de presente y futuro para la ciudad frente a un alcalde como Paco de la Torre “agotado” tras 22 años de gobierno. De esta forma, ha señalado la crisis habitacional, con miles de malagueños expulsados por no poder acceder a una vivienda, el abandono de los barrios, la creciente desigualdad y la suciedad en las calles entre los problemas que tiene Málaga a los que no está dando respuesta el actual equipo de gobierno del PP, ha explicado en un comunicado.

En frente, tendrá a Paco de la Torre, candidato a la reelección. Aunque Pérez ya aseguró que quería "que se presentase, quiero poner mi modelo de ciudad contra el suyo".