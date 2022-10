De la Torre asegura que "no hay materia" en el caso Smassa y acusa a la oposición de utilizarlo "políticamente"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir, después de que los grupos de la oposición hayan pedido a la Fiscalía que investigue irregularidades en Smassa, que la empresa tiene un consejo de administración para abordar las cuestiones, donde ya se aprobó que se analizara el tema. No obstante, ha opinado que "si es que hay algo que ver en el plano judicial, allí se verá", pero ha señalado que "ahí no hay materia" y ha acusado a la oposición de utilizar el asunto "políticamente, mediáticamente".

A juicio de De la Torre, el proceder de la oposición "no me parece serio", pero ha asegurado que "si eso es todo lo que tienen que decir o criticar, significa que estamos haciendo las cosas muy bien, porque sinceramente ahí no hay materia", ha sostenido De la Torre.

Así lo ha señalado tras ser cuestionado por los periodistas después de que los grupos municipales del PSOE y de Unidas Podemos en Málaga capital hayan presentado ante la Fiscalía sendas denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión de la empresa de aparcamientos de la capital malagueña, Smassa, en concreto relativas al parking de calle Pio Baroja, que fueron denunciadas públicamente por la que fuera jefa del Departamento de la Oficina Técnica de la sociedad, Trinidad Rodríguez.

"Creo que los grupos que tratan de hacer utilización política de algo que no da para ello son los que tienen que preocuparse por su perjuicio a ellos mismos, lo digo sinceramente", ha señalado De la Torre tras ser cuestionado, en concreto, por si cree que perjudica la imagen del Ayuntamiento que este tipo de casos lleguen a la Fiscalía.

Cabe recordar que el Pleno rechazó con los votos en contra del equipo de gobierno de PP y Cs y el concejal no adscrito, Juan Cassá, una moción sobre la investigación de la gestión de Smassa en la promoción Pío Baroja y, en concreto, abrir una comisión de investigación para analizar la gestión en la citada sociedad municipal de aparcamientos.

De la Torre ha recordado el pleno y ha insistido en que "como dije antes del pleno, en el pleno intervine poco, lo justo, esta empresa tiene su consejo de administración abierto a todos los grupos, no para intervenir tres minutos, que es el tiempo tasado en el pleno, sino las horas que quieran en el consejo de administración para ver los papeles que quieran, para visitar las obras que quieran...".

"¿Han agotado ese sistema? ¿Lo han hecho? Tengo la impresión de que no, sinceramente. Lo que se ha montado como dando a entender que no cuenta o no se da información... sí tiene un camino de información", ha insistido De la Torre, que ha vuelto a preguntarse "usted ha estado en un consejo ¿para qué?, para coger un tema y decir no lo voy a tocar suficientemente aquí porque voy a utilizarlo políticamente, mediáticamente en el pleno, a mí me parece poco serio...", ha opinado De la Torre.

Asimismo, ha dicho que si han ido a la Fiscalía "allá ellos", asegurando que "confío plenamente en la labor que puedan hacer en el plano judicial, si es que hay algo que ver en el plano judicial, allí se verá, pero saben que en el consejo de administración se aprobó contratar o pedir a los colegios profesionales de arquitectura e ingeniería técnicos que analizaran el tema de las obras en general y la obra concreta que ha motivado esa alarma con comillas de los grupos de la oposición".