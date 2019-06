De la Torre ya negocia un pacto de gobierno en Málaga con Cassá y “sin líneas rojas”

Si Juan Cassá necesitaba del visto bueno de las direcciones nacional y andaluza de Ciudadanos para abandonar el retiro autoimpuesto desde la noche del pasado 26 de mayo, el aval parece haber llegado. Porque el aún portavoz en funciones del partido naranja ya habla con quien, todo parece indicar, será reelegido alcalde de Málaga en apenas cuatro días: Francisco de la Torre.

El cara a cara entre los dos dirigentes tuvo lugar el pasado fin de semana, según vino a confirmar ayer el propio regidor en funciones, quien rehusó aportar más detalles sobre el contenido del encuentro. El mandatario local del PP opta por la prudencia y la mesura, no sea que cualquier comentario pueda dar al traste con los avances en lo que, a priori, será un pacto de gobierno entre las dos organizaciones.

"Siempre he sido en estos temas optimista", dijo De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas sobre si lo es más o menos que hace unos días. "Siempre he planteado las cosas en términos de que lo lógico es un gobierno de coalición", insistió, precisando que esa reunión tuvo lugar en la ciudad (no en Sevilla) y a la misma asistieron otras personas además de los dos protagonistas principales. Si bien no quiso poner nombre y apellidos a los participantes, varias fuentes apuntan como seguro que sí intervino el que es desde hace años mano derecha del alcalde, Manuel Jiménez.

¿Qué pasa con Francisco Pomares? Uno de los interrogantes que pesa sobre el inicio de las conversaciones de De la Torre y Cassá es qué pasa con Francisco Pomares y hasta qué punto su condición de investigado judicialmente por el asunto Villas del Arenal va a afectar al pacto objeto de negociación. La posición del mandatario local ha sido de defensa de su concejal, al punto de mantenerlo incluso cuando Cs exigió su cese a cambio de mantener el acuerdo de investidura. Lo más que ha hecho ha sido asumir el compromiso de destituirlo en el supuesto de que el juez encargado del caso abra juicio oral contra Pomares. ¿Será suficiente para convencer a Cassá? El candidato naranja ha hecho bandera de este tema durante la campaña, advirtiendo incluso de que no hablaría con quien tuviese investigados en sus filas. De momento eso ya lo ha hecho.

"Hay un diálogo no de dos personas y en Málaga; mientras no haya acuerdo no tengo nada que decir", añadió de manera lacónica. El primer acercamiento dio continuidad a la toma de contacto que a nivel regional celebraron las direcciones regionales de PP y Cs para abordar los posibles pactos en varias localidades andaluzas y diputaciones provinciales. En el caso de Málaga, la posición del grupo naranja es clave en la gobernabilidad de once municipios, así como en la institución provincial, en la que el PP tiene una situación parecida a la de la capital.

Con este primer paso se acelera la resolución de una cuenta atrás que forzosamente finalizará el próximo sábado, por ser la jornada en la que tendrán que ser constituidos los ayuntamientos. La aritmética es totalmente favorable a los intereses de De la Torre, que con los 14 concejales obtenidos en las urnas (uno más que en 2015) fortalece su posición de liderazgo. Los dos ediles logrados por Cs le dan a esta hipotética alianza la mayoría absoluta necesaria.

Pero incluso en el supuesto de que las conversaciones no concluyesen satisfactoriamente, el único modo de que el candidato del PP no fuese designado alcalde sería con el apoyo directo de Cs y de Adelante Málaga (que engloba a Podemos e IU) al candidato del PSOE, Daniel Pérez. En esta ecuación no cabe una posible abstención, por cuanto en ese supuesto sería elegido alcalde el representante de la lista más votada, en este caso la del PP.

"Hace tiempo que dije que era bueno que los temas no se dejaran para el final y pudiera ser en torno en este fin de semana que ha pasado o en los primeros días de esta semana", defendió De la Torre en lo tocante al momento de cerrar las negociaciones. Y fue claro ante los medios de comunicación al negarse a comentar nada sobre las exigencias de Ciudadanos "hasta que no esté cerrado el pacto".

No obstante, sí recordó que "nunca" ha puesto "líneas rojas para nada y en este tema tampoco las pongo, pero mientras no haya acuerdo no tengo nada que decir". Lo que sí apuntaron a este periódico otras fuentes es que Cs es consciente del peso que tiene en la Corporación, con solo dos concejales.