Absuelto tras pasar 3 años preso acusado de asesinar a un primo por drogas en Málaga

Un jurado popular ha declarado no culpable al hombre acusado de asesinar en Málaga a un primo hermano para robarle la droga que tenía en su vivienda familiar ya que la víctima se dedicaba a la venta de pequeñas dosis de hachís y cocaína.

Los miembros del jurado han declarado no culpable al acusado al no haber quedado acreditado que estuviese en la vivienda ya que en las actuaciones consta un informe sobre la localización del teléfono del procesado que no lo ubica en la zona donde murió la víctima.

También se han basado en que una huella que se encontró en la vivienda de la víctima podía ser de un día diferente al crimen, según ha informado el abogado de la defensa, Guillermo Jiménez, que ha precisado que el jurado lo ha considerado no culpable por ocho a uno.

En las próximas horas el magistrado presidente dictará un auto en el que pondrá en libertad al acusado, que lleva en prisión tres años, según han informado fuentes judiciales.

Guillermo Jiménez ha destacado que una vez sea firme la sentencia procederá a reclamar al Ministerio de Justicia la correspondiente indemnización por los años que ha estado su cliente en prisión. El jurado popular también ha declarado no culpable a un amigo del acusado enjuiciado por un delito de encubrimiento.

El crimen fue cometido el 29 de marzo de 2019 y la acusación pública mantuvo en el juicio que el procesado ocasionó a la víctima "un gran sufrimiento a consecuencia de las lesiones producidas y las zonas en las que se inflingió su ataque, siendo innecesarias algunas de ellas para causarle la muerte".

La víctima se dedicaba a la venta de pequeñas dosis de hachís y cocaína que guardaba en la cocina de su vivienda familiar, donde convivía con pareja desde hacía trece años y tenían tres hijos.

El jurado ha considerado no probado que el acusado, que también se dedicaba a la venta de drogas, se presentara en casa de su primo con la intención de apropiarse de la droga y que para ello portara un cuchillo.