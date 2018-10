Decretan secreto el caso de los tres fallecidos en una casa de Coín

La investigación sobre fallecimiento de dos mujeres y un hombre holandeses en una casa de campo de la localidad malagueña de Coín se encuentra ya "bajo secreto de sumario", según ha señalado hoy e delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Gómez de Celis dijo que la principal "novedad" a estas horas, tras conocerse el resultado de la autopsia, es que la investigación "está ya en manos judiciales", con lo que se procede a que "esté bajo secreto de sumario", que es "lo habitual".

La investigación está en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y la autoridad judicial, que "suelen determinar bien las investigaciones" en "la mayoría de los casos". Por ello, pidió que "permanezcamos pacientes" y aseguró que una vez que se puedan comunicar más novedades sobre la investigación "se comunicarán". Las dos mujeres cuyos cadáveres fueron hallados ayer en una casa de campo de Coín no presentan a priori signos de violencia, según reveló la autopsia, aunque no se pueden asegurar las causas finales de la muerte. A la espera de posteriores análisis, no se puede confirmar ni desmentir que se trate de un caso de violencia machista.