Dejan sobre la mesa la ayuda a la asociación que cuestionó a la víctima de 'La Manada'

El teniente alcalde de San Pedro, en Marbella, Rafael Piña, anunció ayer que la Junta Municipal del Distrito ha dejado sobre la mesa la incorporación de una subvención de 14.000 euros en los presupuestos locales de 2019 a la asociación Despertar Sin Violencia, que compartió en sus redes sociales un artículo en el que se cuestionaba a la víctima de La Manada. Piña explicó que la representación del grupo popular en el órgano municipal manifestó que las competencias en materia de violencia de género recaen en exclusiva en la Junta de Andalucía y no en los ayuntamientos y planteó que la propuesta quedara sobre la mesa, medida que se aprobó por mayoría. "Se pidió que la propuesta quedara sobre la mesa a la espera de los informes pertinentes que verifiquen que el Ayuntamiento no puede subvencionar a este tipo de colectivos. Es posible que no se le dé la subvención por este motivo", dijo.

Piña aseguró que, por los mismos motivos, el Ayuntamiento no ha aprobado, de momento, la subvención para este colectivo y que ronda los 9.000 euros. "Reprobamos que la Dirección de Despertar Sin Violencia compartiera ese artículo. Fue un enorme error", dijo Piña. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, indicó en una emisora local de radio que la subvención del colectivo "no se incorporará a los presupuestos". "Entendemos que la situación que vivimos en torno a la violencia machista hace que seamos claros y tajantes en cuanto a las actuaciones que hagamos y a nuestro posicionamiento político", apuntó. La concejal del PSOE Ana Leschiera afirmó que su formación está "radicalmente en contra" de subvencionar a una asociación que "supuestamente defiende a la mujeres víctimas de maltrato,